Дурные деньги

Премьера: 05.10.2023

Режиссер: Крейг Гиллеспи

Актеры: Дэмиен Хименес, Сет Роген, Ник Офферман, Шейлин Вудли, Пол Дано, Себастьян Стэн, Винсент Д'Онофрио, Клэнси Браун, Пит Дэвидсон, Америка Феррера, Дейн ДеХаан, Энтони Рамос, Кейт Бертон, Кристина Брукато, Дениз Акдениз, Талия Райдер, Миха'ла Херролд, Ларри Оуэнс

Жанр: Биография, Трагикомедия

Продолжительноcть: 104 минуты

Говорят, что миром правят деньги. А деньгами распоряжается Уолл-стрит. И если на самом верху решили, что небольшая сеть магазинов видеоигр должна обанкротиться, то под это можно брать кредит в банке! Но обычные люди сказали «нет» и дали бой мировым биржам. Геймеры, тиктокеры, домохозяйки и мелкие инвесторы принялись скупать акции и «сломали» Уолл-стрит, попутно заработав легкие деньги!