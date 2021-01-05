Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 07.01.2021

Режиссер: Джордан Рубин

Актеры: Александра Эссоу, Джон Бразертон, Анита Брием, Гонсало Менендес, Сэм Адегоке, Нил Сэндилэндс, Саймон Рекс, Мэтт Кук, Рекс Линн, Эдгар Блэкмон

Жанр: комедия, фантастика, ужасы, триллер

Продолжительноcть: 82 мин

Сбор в мире: $20 429,00

Сознание серийного убийцы перед самой смертью переносится в обычный дрон. Попав в электронный прибор, он начинает терроризировать пару молодоженов.