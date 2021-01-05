Дрон
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 07.01.2021
Режиссер:
Джордан Рубин
Актеры:
Александра Эссоу, Джон Бразертон, Анита Брием, Гонсало Менендес, Сэм Адегоке, Нил Сэндилэндс, Саймон Рекс, Мэтт Кук, Рекс Линн, Эдгар Блэкмон
Жанр:
комедия, фантастика, ужасы, триллер
Продолжительноcть:
82 мин
Сбор в мире:
$20 429,00
Сознание серийного убийцы перед самой смертью переносится в обычный дрон. Попав в электронный прибор, он начинает терроризировать пару молодоженов.
Сегодня
|22:00
|Алмаз Синема
Завтра
|22:00
|Алмаз Синема
9 января, суббота
|22:00
|Алмаз Синема
10 января, воскресенье
|22:00
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:00
9 января, суббота
|Алмаз Синема
|
22:00
10 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:00
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-800 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
7 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽