Дозор джунглей: Кругосветка

Премьера: 14.09.2023

Режиссер: Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 89 минут

Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.