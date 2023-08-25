Дозор джунглей: Кругосветка
Премьера:
14.09.2023
Режиссер:
Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
89 минут
Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.
16 сентября, суббота
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, воскресенье
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 сентября, понедельник
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 сентября, вторник
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 сентября, среда
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:15
16 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:15
17 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:15
18 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:15
19 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:15
20 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:15
18 сентября, понедельник 00:00
20 апреля - 20 сентября
1 - 20 сентября
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