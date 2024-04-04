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Домовой

Домовой

Премьера:
04.04.2024
 
Режиссер:
Андрей Загидуллин
  
Актеры:
Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Роза Хайруллина, Георгий Тополага, Игорь Коняхин, Ирина Чипиженко, Ирина Бразговка, Мария Евсеева
  
Жанр:
Фантастика, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
95 минут
  

Осиротев, Варя и Арсений перебираются из родной деревни в дом к приемным родителям. Но надежда на счастливую жизнь угасает, когда им бросает вызов древняя потусторонняя сила.

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