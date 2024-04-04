Домовой
Премьера:
04.04.2024
Режиссер:
Андрей Загидуллин
Актеры:
Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Роза Хайруллина, Георгий Тополага, Игорь Коняхин, Ирина Чипиженко, Ирина Бразговка, Мария Евсеева
Жанр:
Фантастика, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
95 минут
Осиротев, Варя и Арсений перебираются из родной деревни в дом к приемным родителям. Но надежда на счастливую жизнь угасает, когда им бросает вызов древняя потусторонняя сила.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 апреля, четверг
|
21:50
|Люксор Тула
5 апреля, пятница
|
21:50
|Люксор Тула
6 апреля, суббота
|
21:50
|Люксор Тула
7 апреля, воскресенье
|
21:50
|Люксор Тула
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
4 апреля, четверг
|Люксор Тула
|
21:50
5 апреля, пятница
|Люксор Тула
|
21:50
6 апреля, суббота
|Люксор Тула
|
21:50
7 апреля, воскресенье
|Люксор Тула
|
21:50
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