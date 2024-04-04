Премьера: 04.04.2024

Режиссер: Андрей Загидуллин

Актеры: Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Роза Хайруллина, Георгий Тополага, Игорь Коняхин, Ирина Чипиженко, Ирина Бразговка, Мария Евсеева

Жанр: Фантастика, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 95 минут

Осиротев, Варя и Арсений перебираются из родной деревни в дом к приемным родителям. Но надежда на счастливую жизнь угасает, когда им бросает вызов древняя потусторонняя сила.