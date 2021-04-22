афиша
афиша
Регистрация
Девятаев

Девятаев

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 29.04.2021
 
Режиссер:
Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов
  
Актеры:
Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков, Александр Лыков, Евгений Серзин, Никита Кологривый, Олег Чугунов, Максим Ханжов, Дарья Златопольская
  
Жанр:
драма, военный, приключения
  
Продолжительноcть:
118 мин
  

 

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор: вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье – побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь – на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь и совершить самый дерзкий побег в военной истории. Фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Купить билет
Сегодня
10:10 Киносити
11:10 Киносити
11:45 Алмаз Синема
12:30 Синема Стар
13:40 Киносити
14:25 Алмаз Синема
15:10 Синема Стар
16:05 Киносити
17:45 Синема Стар
18:30 Киносити
18:55 Алмаз Синема
19:20 Синема Стар
20:55 Киносити
21:05 Алмаз Синема
23:15 Алмаз Синема
23:20 Киносити
Завтра
10:10 Киносити
11:10 Киносити
11:45 Алмаз Синема
12:30 Синема Стар
13:40 Киносити
14:25 Алмаз Синема
15:10 Синема Стар
16:05 Киносити
17:45 Синема Стар
18:30 Киносити
18:55 Алмаз Синема
19:20 Синема Стар
20:55 Киносити
21:05 Алмаз Синема
23:15 Алмаз Синема
23:20 Киносити
1 мая, суббота
10:10 Киносити
11:10 Киносити
13:00 Синема Стар
13:40 Киносити
16:10 Киносити
18:05 Киносити
19:30 Синема Стар
21:05 Киносити
23:30 Киносити
01:00 Киносити
2 мая, воскресенье
10:10 Киносити
11:10 Киносити
13:00 Синема Стар
13:40 Киносити
16:10 Киносити
18:05 Киносити
19:30 Синема Стар
21:05 Киносити
23:30 Киносити
3 мая, понедельник
10:10 Киносити
11:10 Киносити
13:00 Синема Стар
13:40 Киносити
16:10 Киносити
18:05 Киносити
19:30 Синема Стар
21:05 Киносити
23:30 Киносити
4 мая, вторник
10:10 Киносити
11:10 Киносити
13:00 Синема Стар
13:40 Киносити
16:10 Киносити
18:05 Киносити
19:30 Синема Стар
21:05 Киносити
23:30 Киносити
5 мая, среда
10:10 Киносити
11:10 Киносити
13:00 Синема Стар
13:40 Киносити
16:10 Киносити
18:05 Киносити
19:30 Синема Стар
21:05 Киносити
23:30 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Пираты против пришельцев
Купить билет
10 мая, понедельник 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Казускома
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
Купить билет
29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Пешая экскурсия вокруг кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
23 - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
Судьба в подарок
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
SYMPULS-E
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.