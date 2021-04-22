Девятаев
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 29.04.2021
Режиссер:
Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов
Актеры:
Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков, Александр Лыков, Евгений Серзин, Никита Кологривый, Олег Чугунов, Максим Ханжов, Дарья Златопольская
Жанр:
драма, военный, приключения
Продолжительноcть:
118 мин
Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор: вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье – побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь – на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь и совершить самый дерзкий побег в военной истории. Фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева.
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