Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 29.04.2021

Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов

Актеры: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков, Александр Лыков, Евгений Серзин, Никита Кологривый, Олег Чугунов, Максим Ханжов, Дарья Златопольская

Жанр: драма, военный, приключения

Продолжительноcть: 118 мин

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор: вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье – побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь – на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь и совершить самый дерзкий побег в военной истории. Фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева.