День города
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 21.01.2021
Режиссер:
Алексей Харитонов
Актеры:
Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Николай Шрайбер, Александр Ильин, Светлана Левичева
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
92 мин
Приезд президента — очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет всё.
Сегодня
|09:55
|Алмаз Синема
|10:55
|Киносити
|15:35
|Киносити
|16:00
|Алмаз Синема
|19:05
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|20:10
|Алмаз Синема
|21:10
|Синема Стар
Завтра
|09:55
|Алмаз Синема
|10:55
|Киносити
|15:35
|Киносити
|16:00
|Алмаз Синема
|19:05
|Синема Стар
|20:10
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|21:10
|Синема Стар
|00:45
|Киносити
23 января, суббота
|09:55
|Алмаз Синема
|10:55
|Киносити
|15:35
|Киносити
|16:00
|Алмаз Синема
|19:05
|Синема Стар
|20:10
|Алмаз Синема
|20:10
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|21:10
|Синема Стар
|00:45
|Киносити
24 января, воскресенье
|09:55
|Алмаз Синема
|10:55
|Киносити
|15:35
|Киносити
|16:00
|Алмаз Синема
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|Синема Стар
|20:10
|Алмаз Синема
|20:10
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|21:10
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|00:45
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25 января, понедельник
|10:55
|Киносити
|15:35
|Киносити
|19:05
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|21:10
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26 января, вторник
|10:55
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|15:35
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|19:05
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|20:10
|Киносити
|21:10
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27 января, среда
|10:55
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|15:35
|Киносити
|19:05
|Синема Стар
|20:10
|Киносити
|21:10
|Синема Стар
28 января, четверг
|00:45
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
09:55
16:00
20:10
|Киносити
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10:55
15:35
20:10
|Синема Стар
|
19:05
21:10
Завтра
|Алмаз Синема
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09:55
16:00
20:10
|Киносити
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10:55
15:35
20:10
00:45
|Синема Стар
|
19:05
21:10
23 января, суббота
|Алмаз Синема
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09:55
16:00
20:10
|Киносити
|
10:55
15:35
20:10
00:45
|Синема Стар
|
19:05
21:10
24 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
09:55
16:00
20:10
|Киносити
|
10:55
15:35
20:10
00:45
|Синема Стар
|
19:05
21:10
25 января, понедельник
|Киносити
|
10:55
15:35
20:10
|Синема Стар
|
19:05
21:10
26 января, вторник
|Киносити
|
10:55
15:35
20:10
|Синема Стар
|
19:05
21:10
27 января, среда
|Киносити
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10:55
15:35
20:10
|Синема Стар
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19:05
21:10
28 января, четверг
|Киносити
|
00:45
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽