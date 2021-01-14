День города

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 21.01.2021

Режиссер: Алексей Харитонов

Актеры: Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Николай Шрайбер, Александр Ильин, Светлана Левичева

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 92 мин

Приезд президента — очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет всё.