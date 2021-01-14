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День города

День города

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 21.01.2021
 
Режиссер:
Алексей Харитонов
  
Актеры:
Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Николай Шрайбер, Александр Ильин, Светлана Левичева
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Приезд президента — очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет всё.

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Сегодня
09:55 Алмаз Синема
10:55 Киносити
15:35 Киносити
16:00 Алмаз Синема
19:05 Синема Стар
20:10 Киносити
20:10 Алмаз Синема
21:10 Синема Стар
Завтра
09:55 Алмаз Синема
10:55 Киносити
15:35 Киносити
16:00 Алмаз Синема
19:05 Синема Стар
20:10 Алмаз Синема
20:10 Киносити
21:10 Синема Стар
00:45 Киносити
23 января, суббота
09:55 Алмаз Синема
10:55 Киносити
15:35 Киносити
16:00 Алмаз Синема
19:05 Синема Стар
20:10 Алмаз Синема
20:10 Киносити
21:10 Синема Стар
00:45 Киносити
24 января, воскресенье
09:55 Алмаз Синема
10:55 Киносити
15:35 Киносити
16:00 Алмаз Синема
19:05 Синема Стар
20:10 Алмаз Синема
20:10 Киносити
21:10 Синема Стар
00:45 Киносити
25 января, понедельник
10:55 Киносити
15:35 Киносити
19:05 Синема Стар
20:10 Киносити
21:10 Синема Стар
26 января, вторник
10:55 Киносити
15:35 Киносити
19:05 Синема Стар
20:10 Киносити
21:10 Синема Стар
27 января, среда
10:55 Киносити
15:35 Киносити
19:05 Синема Стар
20:10 Киносити
21:10 Синема Стар
28 января, четверг
00:45 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Mgzavrebi
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7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
НАИВ
Купить билет
22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Viper Soup Complex
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4 апреля, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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