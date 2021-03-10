Бывшая
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 11.03.2021
Режиссер:
Евгений Пузыревский
Актеры:
Константин Белошапка, Вера Панфилова, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова, Владимир Селезнев
Жанр:
триллер, ужасы
Продолжительноcть:
88 мин
История о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар.
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20:55
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13 марта, суббота
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14 марта, воскресенье
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15 марта, понедельник
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16 марта, вторник
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17 марта, среда
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12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽