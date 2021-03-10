афиша
афиша
Регистрация
Бывшая

Бывшая

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 11.03.2021
 
Режиссер:
Евгений Пузыревский
  
Актеры:
Константин Белошапка, Вера Панфилова, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова, Владимир Селезнев
  
Жанр:
триллер, ужасы
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

 

История о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар.

Купить билет
Сегодня
12:30 Киносити
20:55 Киносити
22:55 Киносити
Завтра
12:30 Киносити
20:55 Киносити
22:55 Киносити
13 марта, суббота
12:30 Киносити
20:55 Киносити
22:55 Киносити
14 марта, воскресенье
12:30 Киносити
20:55 Киносити
22:55 Киносити
15 марта, понедельник
12:30 Киносити
20:55 Киносити
22:55 Киносити
16 марта, вторник
12:30 Киносити
20:55 Киносити
22:55 Киносити
17 марта, среда
12:30 Киносити
20:55 Киносити
22:55 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Kinder
Купить билет
10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Джаз-клуб: Трио Павла Ершова
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.