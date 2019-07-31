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BTS: BRING THE SOUL. THE MOVIE

BTS: BRING THE SOUL. THE MOVIE

Страна:
Южная Корея, 2019
 
Премьера:
в РФ 07.08.2019
 
Режиссер:
Пак Чжун Су
  
Актеры:
Ким Намджун (RM), Ким Сокджин (Джин), Мин Юнги (Шуга), Чон Хосок (Джей Хоуп), Пак Чимин (Чимин), Ким Тэхен (Ви), Чон Чонгук (Чонгук)
  
Жанр:
документальный, музыкальный
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

Теперь группа, сияющая ярче сценического света, приглашает нас за кулисы. На следующий день после заключительного концерта европейского тура, на одной из парижских крыш, участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по всему миру. Заглянуть в мир BTS вне сцены, подслушать дискуссии участников в перерывах между концертами — такое кинематографическое событие невозможно пропустить. Путешествие BTS продолжается!

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