BTS: BRING THE SOUL. THE MOVIE
Страна:
Южная Корея, 2019
Премьера:
в РФ 07.08.2019
Режиссер:
Пак Чжун Су
Актеры:
Ким Намджун (RM), Ким Сокджин (Джин), Мин Юнги (Шуга), Чон Хосок (Джей Хоуп), Пак Чимин (Чимин), Ким Тэхен (Ви), Чон Чонгук (Чонгук)
Жанр:
документальный, музыкальный
Продолжительноcть:
104 мин
Теперь группа, сияющая ярче сценического света, приглашает нас за кулисы. На следующий день после заключительного концерта европейского тура, на одной из парижских крыш, участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по всему миру. Заглянуть в мир BTS вне сцены, подслушать дискуссии участников в перерывах между концертами — такое кинематографическое событие невозможно пропустить. Путешествие BTS продолжается!
Сегодня
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Алмаз Синема
|17:00
|Киносити
|17:00
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:45
|Алмаз Синема
Завтра
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 августа, пятница
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 августа, суббота
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 августа, воскресенье
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:30
19:45
|Киносити
|
17:00
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:00
Завтра
|Киносити
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:00
9 августа, пятница
|Киносити
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:00
10 августа, суббота
|Киносити
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:00
11 августа, воскресенье
|Киносити
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:00