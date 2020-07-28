Артур и Мерлин: Рыцари Камелота

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 01.08.2020

Режиссер: Джиллз Алдерсон

Актеры: Ричард Брэйк, Оливия Бернстоун, Ричард Шорт, Дженнифер Мэттер, Джо Иган, Ронан Саммерс, Стелла Стокер, Стефан Боэм, Эмили Хэй, Йен Шарп

Жанр: экшен, приключения

Продолжительноcть: 91 мин

Измученный войной Король Артур возвращается в Камелот после десятилетий борьбы с Римской империей. Но в его отсутствие его незаконнорожденный сын Мордред объявил себя королём и стал притязать на королеву Гвиневеру. Артур вместе с верными рыцарями Круглого стола вновь должен сражаться, чтобы вернуть свою корону. Но придет ли на помощь Мерлин? И как далеко может зайти король ради спасения чести своей королевы?