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Артур и Мерлин: Рыцари Камелота

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 01.08.2020
 
Режиссер:
Джиллз Алдерсон
  
Актеры:
Ричард Брэйк, Оливия Бернстоун, Ричард Шорт, Дженнифер Мэттер, Джо Иган, Ронан Саммерс, Стелла Стокер, Стефан Боэм, Эмили Хэй, Йен Шарп
  
Жанр:
экшен, приключения
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Измученный войной Король Артур возвращается в Камелот после десятилетий борьбы с Римской империей. Но в его отсутствие его незаконнорожденный сын Мордред объявил себя королём и стал притязать на королеву Гвиневеру. Артур вместе с верными рыцарями Круглого стола вновь должен сражаться, чтобы вернуть свою корону. Но придет ли на помощь Мерлин? И как далеко может зайти король ради спасения чести своей королевы?

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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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