Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 01.08.2020
Режиссер:
Джиллз Алдерсон
Актеры:
Ричард Брэйк, Оливия Бернстоун, Ричард Шорт, Дженнифер Мэттер, Джо Иган, Ронан Саммерс, Стелла Стокер, Стефан Боэм, Эмили Хэй, Йен Шарп
Жанр:
экшен, приключения
Продолжительноcть:
91 мин
Измученный войной Король Артур возвращается в Камелот после десятилетий борьбы с Римской империей. Но в его отсутствие его незаконнорожденный сын Мордред объявил себя королём и стал притязать на королеву Гвиневеру. Артур вместе с верными рыцарями Круглого стола вновь должен сражаться, чтобы вернуть свою корону. Но придет ли на помощь Мерлин? И как далеко может зайти король ради спасения чести своей королевы?
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10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
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₽ Билеты: 1000-2500 ₽
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19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
14 августа, пятница 10:30
₽ Билеты: 1950-3000 ₽