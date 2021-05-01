Ангел мести

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 06.05.2021

Режиссер: Джордж Галло

Актеры: Руби Роуз, Морган Фриман, Патрик Малдун, Ник Валлелонга, Джули Лотт, Екатерина Бэйкер, Джоэль Майкли, Ричард Сальваторе, Майлз Долеак

Жанр: боевик, триллер, криминал

Продолжительноcть: 96 мин

После выхода на пенсию бывший комиссар полиции понял, что прикрывать продажных детективов было ошибкой. Но, чтобы подчистить за собой город, он выбирает не самый гуманный способ. Похитив невинного ребенка, он шантажирует его мать. В попытке спасти дочь женщина становится орудием в войне против разбушевавшегося криминала. Впрочем, теперь ее гнева хватит не только на преступников.