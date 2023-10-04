Алексей Балабанов. Послесловие...

Премьера: 05.10.2023

Режиссер: Константин Смилга

Жанр: Документальный

Продолжительноcть: 74 минуты

Этот фильм-повесть — одна из последних бесед с популярным режиссером, отрывки из печатных интервью разных лет и, главное, личных дневников Балабанова. Случайно сохранившийся разговор дает уникальную возможность по-другому взглянуть на создателя легендарного «Брата». Это кино для тех, кто любит его творчество, и тех, кто все эти годы пытается понять главного русского режиссера 2000-х.