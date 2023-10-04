Алексей Балабанов. Послесловие...
Премьера:
05.10.2023
Режиссер:
Константин Смилга
Жанр:
Документальный
Продолжительноcть:
74 минуты
Этот фильм-повесть — одна из последних бесед с популярным режиссером, отрывки из печатных интервью разных лет и, главное, личных дневников Балабанова. Случайно сохранившийся разговор дает уникальную возможность по-другому взглянуть на создателя легендарного «Брата». Это кино для тех, кто любит его творчество, и тех, кто все эти годы пытается понять главного русского режиссера 2000-х.
Сегодня
|
18:35
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Завтра
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 октября, суббота
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 октября, воскресенье
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 октября, понедельник
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 октября, вторник
|
18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 октября, среда
|
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:35
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
7 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
8 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
9 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
10 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:35
11 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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16:15
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