V фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом»
Ежегодный песенный фестиваль проводится на территории музея в День военно-морского флота, который по традиции отмечают в последний выходной июня. Перед туляками и гостями региона выступят местные коллективы и сольные исполнители, а также артисты из других областей. Среди них — лауреат премии «Шансон года в Кремле», автор-исполнитель Демидыч.
- Автор-исполнитель Евгений Коровкин п. Заокский Тульской обл.
- Страховский сельский хор «Бабье лето». Руководитель Светлана Хинина
- Лауреат премии «Шансон года в Кремле», автор-исполнитель Демидыч г. Москва.
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Инструментальный дуэт «Наедине» Тульского Государственного педагогического университета им.
Л. Н. Толстого. Скрипка — Валерия Заплатникова, фортепьяно — Зоя Сибирякова.
- «Поющие казаки» Рязанская область, хутор Михайловский. Рук. Сергей Фокин.
- Ансамбль «Озорные переборы» г. Щёкино. Рук. Анатолий Силкин.
- Рок группа «Ласты колумба» г. Щёкино. Руководитель Наталья Сподобаева.
- Вокально-инструментальный дуэт «Русская душа» г. Москва. Мария и София Чернышовы.
- Дуэт Марина Эль-Масри и Дмитрий Конаныкин. г. Узловая
- Автор-исполнитель Виктор Варламов г. Пущино М.О.
- Автор-исполнитель инструментальной музыки Марат Мушкамбарян г. Тула.
- Автор-исполнитель Валерий Омельчук г. Москва.
Кроме того, в программе фестиваля — квест-игра «В поисках сокровищ старого пирата», мастер-классы и полевая кухня.
Участие бесплатное.
Где и когда?
деревня Савино, Заокский район
29 июля 2018, воскресенье
11:00