V фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом»

Ежегодный песенный фестиваль проводится на территории музея в День военно-морского флота, который по традиции отмечают в последний выходной июня. Перед туляками и гостями региона выступят местные коллективы и сольные исполнители, а также артисты из других областей. Среди них — лауреат премии «Шансон года в Кремле», автор-исполнитель Демидыч.

Автор-исполнитель Евгений Коровкин п. Заокский Тульской обл. Страховский сельский хор «Бабье лето». Руководитель Светлана Хинина Лауреат премии «Шансон года в Кремле», автор-исполнитель Демидыч г. Москва. Инструментальный дуэт «Наедине» Тульского Государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого . Скрипка — Валерия Заплатникова, фортепьяно — Зоя Сибирякова. «Поющие казаки» Рязанская область, хутор Михайловский. Рук. Сергей Фокин. Ансамбль «Озорные переборы» г. Щёкино. Рук. Анатолий Силкин. Рок группа «Ласты колумба» г. Щёкино. Руководитель Наталья Сподобаева. Вокально-инструментальный дуэт «Русская душа» г. Москва. Мария и София Чернышовы. Дуэт Марина Эль-Масри и Дмитрий Конаныкин. г. Узловая Автор-исполнитель Виктор Варламов г. Пущино М.О. Автор-исполнитель инструментальной музыки Марат Мушкамбарян г. Тула. Автор-исполнитель Валерий Омельчук г. Москва.

Кроме того, в программе фестиваля — квест-игра «В поисках сокровищ старого пирата», мастер-классы и полевая кухня.

Участие бесплатное.