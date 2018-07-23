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V фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом»

V фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом»

Ежегодный песенный фестиваль проводится на территории музея в День военно-морского флота, который по традиции отмечают в последний выходной июня. Перед туляками и гостями региона выступят местные коллективы и сольные исполнители, а также артисты из других областей. Среди них — лауреат премии «Шансон года в Кремле», автор-исполнитель Демидыч.

  1. Автор-исполнитель Евгений Коровкин п. Заокский Тульской обл.
  2. Страховский сельский хор «Бабье лето». Руководитель Светлана Хинина
  3. Лауреат премии «Шансон года в Кремле», автор-исполнитель Демидыч г. Москва.
  4. Инструментальный дуэт «Наедине» Тульского Государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого. Скрипка — Валерия Заплатникова, фортепьяно — Зоя Сибирякова.
  5. «Поющие казаки» Рязанская область, хутор Михайловский. Рук. Сергей Фокин.
  6. Ансамбль «Озорные переборы» г. Щёкино. Рук. Анатолий Силкин.
  7. Рок группа «Ласты колумба» г. Щёкино. Руководитель Наталья Сподобаева.
  8. Вокально-инструментальный дуэт «Русская душа» г. Москва. Мария и София Чернышовы.
  9. Дуэт Марина Эль-Масри и Дмитрий Конаныкин. г. Узловая
  10. Автор-исполнитель Виктор Варламов г. Пущино М.О.
  11. Автор-исполнитель инструментальной музыки Марат Мушкамбарян г. Тула.
  12. Автор-исполнитель Валерий Омельчук г. Москва.

Кроме того, в программе фестиваля — квест-игра «В поисках сокровищ старого пирата», мастер-классы и полевая кухня.

Участие бесплатное.

Где и когда?
Музей В.Ф. Руднева
деревня Савино, Заокский район
29 июля 2018, воскресенье
11:00
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