9 сентября в «Октаве» пройдет первый в Туле фестиваль электронной музыки Electro fest, подготовленный специально к Дню города. На нескольких площадках кластера соберутся лучшие представители современной электронной сцены Тулы и Москвы.

Вход на дневные мероприятия — свободный!

Двор:

12.00—22.00 Фуд-корт (5 тульских ресторанных концепций + специальный гость из Москвы);

Маркет локальных производителей;

Стрит-контест;

Станция апсайклинг;

Мастер-классы по созданию костюмов на праздник;

Пиксельная арт раскраска.



Большая сцена:

12.00 DJ Desh + DJ HAN/Grobovshit (школа диджеинга и ОКТАВА_Ю);

13.00 Колюпанов;

14.00 Бреславский;

15.00 IDZHI;

16.00 L’Image Х shuutova (Пульс);

17.00 Niktoneuznaedt (Пульс);

18.00 Балешенко (Москва);

19.00 Arsectum;

20.00 Spot;

21.00 Rayme.

Программа ОКТАВА_Ю:

14.00—15.00 мастер-класс от Кристины Аки;

16.00—17.00 мастер-класс от Владислава Титаев;

17.00—17.30 Перформанс от Октава_Ю (во дворе кластера).

«Обонато» на языке африканских племен означает: «Я существую, потому что мы существуем».



Объединение творческих людей для формирования комьюнити, где каждый в своем деле не соревнуется и не ищет выгоды, а синтезируется с ближним на стыках медиумов искусства, чтобы найти и создать что-то новое.

Наполнение перформанса: музыка, танец, живопись.



В книге Йохана Хёйзинги «Homo ludens» описан обычай одного из племен, суть которого – состязаться в щедрости. Вроде как борьбы между домами, а точнее, заваливать друг друга дарами. Представители медиумов будут «соревноваться» в актах дарения друг другу энергии Творца, чтобы в итоге подарить зрителям единый организм — музу.

Хореография: Самир Макеев;

Музыка: Виктория Салькова;

Живопись: Вера Кожухова.



Большой зал:

12.00—05.00 Выставка плакатов «Развитие тульской электронной сцены» by Cosmozone;

14.00—15.00 Творческая встреча. Илья Воронин, Павел Балешенко: «Любовь спасёт мир. Как Белое яблоко издает книги о музыке»;

16.00—17.00 Rezone. «Искусственный интеллект в музыке»;

19.00—20.00 Забелин. «Языки творчества».

Вечерняя программа:

22.00 Pallada X Levin

Погружение в ночь начнётся с резидентов проекта ПЛЕМЯ — вечеринки, где ликует душа, а ноги пускаются в пляс. Позитивный вайб, завораживающая атмосфера и музыка в самое сердечко. PALLADA и Levin готовят огненный сет b2b, собираясь устроить шаманские пляски под этнические мотивы мантр и фольклора в современном звучании хауса и мелодик техно.

23.00 Тунайт

Cамая модная и популярная вечеринка города. Музыкальное направление: RnB 2000, Rap, Hip-Hop. Тунайт погрузит вас в атмосферу зарубежной хип-хоп культуры, где каждый насладится своими любимыми треками. На сцене главные резиденты проекта, каждый из которых обладает уникальным стилем и настроением в музыке.

1.00 Nikita Zabelin (Москва)

Российский продюсер, диджей, педагог и визионер, известный своим концептуальным подходом к электронной музыке. Его проекты затрагивают разные философские темы от исследования свойств времени до «возвращения к себе». Создатель медитативных и вдумчивых аудиовизуальных перформансов GROUND и TESLA. Основатель лейбла и творческого объединения Resonance Moscow, ведущий одноименной программы на радио Studio 21, резидент московских ARMA17, Mutabor, артист исландского лейбла X/OZ. Автор курса для электронных продюсеров «Мастерская Resonance» на базе Moscow Music School.

2.00 Kovyazin D

Наиболее узнаваемый российский артист на современной мировой EBM и Electro сцене, резидент лейбла System 108 (Москва), создатель серии вечеринок в диско-клубе «Радуга». Много лет кропотливо изучая и вдохновляясь различными направлениями электронной музыки от эйсид-хауса, ньюбита и электро до бирмингемского техно, индастриала и роттердамского хардкора Дима Ковязин сформировал свое фирменное звучание. Ставшие хитами треки ‘Close The Distance’ и ’Tales From The Bottle’ — тому подтверждение.

3.00 Roma Ptashenko (Москва)

Московский DJ, яркий представитель канонического рейва образца 90-х, постоянный гость московской техно-мекки Mutabor и петербургского клуба Blank. Сеты Ромы — это сочный микс из лучший электронных традиций Бельгии, Британии, Германии. В них техно может сочетаться с чувственными хитами Нины Кравиц, а ремикс на Prodigy утопает в прогрессив-хаусе дуэта Der dritte raum.

4.00 Infinite search

Сооснователь команды и серии вечеринок Bass Time, отдающий предпочтение drum and bass, jungle, dubstep и breakbeat музыке и не только. Успешно отметился со своими techno и electro сетами на таких вечеринках как Wish, Подвал и Nocturne. Вечеринка закроется его эклектичным сетом из techno, electro и breakbeat на скорости 130-160 ударов в минуту.

Купить билеты на вечернюю программу 500 руб. >>

(Действует скидка 20% по карте Друга Октавы)

Кафе:

12.00—13.30 и 14.00-15.30 Рисование при помощи кофе и нейрографика под живую музыку

Лекторий:

14.00—16.00 Пульс Х DJ DESH. История Тульского Рейва. Часть 2. Сигма

Студия звукозаписи Oktava Lab:

12.00—13.00 Артем Гудков. Мастер-класс работа с микрофоном, звукозапись.

14.00—15.00 Артем Гудков. Воркшоп по сведению.

Высшая техническая школа и Pro.Парк

12.00 Мастер-класс по изготовлению брелока из акрила (1 этаж, Pro.Парк)

15.00 Мастер-класс по изготовлению подставки под телефон (1 этаж, Pro.Парк)

14.00—18.00 Игротека (холл 1 этажа)

Музей станка, 2 этаж

14.00—15.00 Музыкальный мастер-класс и экскурсия по выставке «Почувствуй Октаву». Регистрация >>

15.00—16.00 Экскурсия по выставке «Придумано и сделано в России». Регистрация >>

18.00—19.00 Экскурсия по выставке «Человек и машина» и электронно-поэтический перформанс от Марии Михалиной. Регистрация >>

Партнеры фестиваля: Частная Международная Школа иностранных языков и программирования Big Ben, Компьютерная Академия TOP, жилой комплекс «Современник».