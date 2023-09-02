Electro fest
9 сентября в «Октаве» пройдет первый в Туле фестиваль электронной музыки Electro fest, подготовленный специально к Дню города. На нескольких площадках кластера соберутся лучшие представители современной электронной сцены Тулы и Москвы.
Вход на дневные мероприятия — свободный!
Двор:
- 12.00—22.00 Фуд-корт (5 тульских ресторанных концепций + специальный гость из Москвы);
- Маркет локальных производителей;
- Стрит-контест;
- Станция апсайклинг;
- Мастер-классы по созданию костюмов на праздник;
- Пиксельная арт раскраска.
Большая сцена:
- 12.00 DJ Desh + DJ HAN/Grobovshit (школа диджеинга и ОКТАВА_Ю);
- 13.00 Колюпанов;
- 14.00 Бреславский;
- 15.00 IDZHI;
- 16.00 L’Image Х shuutova (Пульс);
- 17.00 Niktoneuznaedt (Пульс);
- 18.00 Балешенко (Москва);
- 19.00 Arsectum;
- 20.00 Spot;
- 21.00 Rayme.
Программа ОКТАВА_Ю:
- 14.00—15.00 мастер-класс от Кристины Аки;
- 16.00—17.00 мастер-класс от Владислава Титаев;
- 17.00—17.30 Перформанс от Октава_Ю (во дворе кластера).
«Обонато» на языке африканских племен означает: «Я существую, потому что мы существуем».
Объединение творческих людей для формирования комьюнити, где каждый в своем деле не соревнуется и не ищет выгоды, а синтезируется с ближним на стыках медиумов искусства, чтобы найти и создать что-то новое.
Наполнение перформанса: музыка, танец, живопись.
В книге Йохана Хёйзинги «Homo ludens» описан обычай одного из племен, суть которого – состязаться в щедрости. Вроде как борьбы между домами, а точнее, заваливать друг друга дарами. Представители медиумов будут «соревноваться» в актах дарения друг другу энергии Творца, чтобы в итоге подарить зрителям единый организм — музу.
Хореография: Самир Макеев;
Музыка: Виктория Салькова;
Живопись: Вера Кожухова.
Большой зал:
- 12.00—05.00 Выставка плакатов «Развитие тульской электронной сцены» by Cosmozone;
- 14.00—15.00 Творческая встреча. Илья Воронин, Павел Балешенко: «Любовь спасёт мир. Как Белое яблоко издает книги о музыке»;
- 16.00—17.00 Rezone. «Искусственный интеллект в музыке»;
- 19.00—20.00 Забелин. «Языки творчества».
Вечерняя программа:
22.00 Pallada X Levin
Погружение в ночь начнётся с резидентов проекта ПЛЕМЯ — вечеринки, где ликует душа, а ноги пускаются в пляс. Позитивный вайб, завораживающая атмосфера и музыка в самое сердечко. PALLADA и Levin готовят огненный сет b2b, собираясь устроить шаманские пляски под этнические мотивы мантр и фольклора в современном звучании хауса и мелодик техно.
23.00 Тунайт
Cамая модная и популярная вечеринка города. Музыкальное направление: RnB 2000, Rap, Hip-Hop. Тунайт погрузит вас в атмосферу зарубежной хип-хоп культуры, где каждый насладится своими любимыми треками. На сцене главные резиденты проекта, каждый из которых обладает уникальным стилем и настроением в музыке.
1.00 Nikita Zabelin (Москва)
Российский продюсер, диджей, педагог и визионер, известный своим концептуальным подходом к электронной музыке. Его проекты затрагивают разные философские темы от исследования свойств времени до «возвращения к себе». Создатель медитативных и вдумчивых аудиовизуальных перформансов GROUND и TESLA. Основатель лейбла и творческого объединения Resonance Moscow, ведущий одноименной программы на радио Studio 21, резидент московских ARMA17, Mutabor, артист исландского лейбла X/OZ. Автор курса для электронных продюсеров «Мастерская Resonance» на базе Moscow Music School.
2.00 Kovyazin D
Наиболее узнаваемый российский артист на современной мировой EBM и Electro сцене, резидент лейбла System 108 (Москва), создатель серии вечеринок в диско-клубе «Радуга». Много лет кропотливо изучая и вдохновляясь различными направлениями электронной музыки от эйсид-хауса, ньюбита и электро до бирмингемского техно, индастриала и роттердамского хардкора Дима Ковязин сформировал свое фирменное звучание. Ставшие хитами треки ‘Close The Distance’ и ’Tales From The Bottle’ — тому подтверждение.
3.00 Roma Ptashenko (Москва)
Московский DJ, яркий представитель канонического рейва образца 90-х, постоянный гость московской техно-мекки Mutabor и петербургского клуба Blank. Сеты Ромы — это сочный микс из лучший электронных традиций Бельгии, Британии, Германии. В них техно может сочетаться с чувственными хитами Нины Кравиц, а ремикс на Prodigy утопает в прогрессив-хаусе дуэта Der dritte raum.
4.00 Infinite search
Сооснователь команды и серии вечеринок Bass Time, отдающий предпочтение drum and bass, jungle, dubstep и breakbeat музыке и не только. Успешно отметился со своими techno и electro сетами на таких вечеринках как Wish, Подвал и Nocturne. Вечеринка закроется его эклектичным сетом из techno, electro и breakbeat на скорости 130-160 ударов в минуту.
Купить билеты на вечернюю программу 500 руб. >>
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Кафе:
12.00—13.30 и 14.00-15.30 Рисование при помощи кофе и нейрографика под живую музыку
Лекторий:
14.00—16.00 Пульс Х DJ DESH. История Тульского Рейва. Часть 2. Сигма
Студия звукозаписи Oktava Lab:
12.00—13.00 Артем Гудков. Мастер-класс работа с микрофоном, звукозапись.
14.00—15.00 Артем Гудков. Воркшоп по сведению.
Высшая техническая школа и Pro.Парк
12.00 Мастер-класс по изготовлению брелока из акрила (1 этаж, Pro.Парк)
15.00 Мастер-класс по изготовлению подставки под телефон (1 этаж, Pro.Парк)
14.00—18.00 Игротека (холл 1 этажа)
Музей станка, 2 этаж
14.00—15.00 Музыкальный мастер-класс и экскурсия по выставке «Почувствуй Октаву». Регистрация >>
15.00—16.00 Экскурсия по выставке «Придумано и сделано в России». Регистрация >>
18.00—19.00 Экскурсия по выставке «Человек и машина» и электронно-поэтический перформанс от Марии Михалиной. Регистрация >>
Партнеры фестиваля: Частная Международная Школа иностранных языков и программирования Big Ben, Компьютерная Академия TOP, жилой комплекс «Современник».