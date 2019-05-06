В ДК АК «Туламашзавод» пройдет Кубок по сценическим видам танца. В соревнованиях примут участие спортсмены из центрального федерального округа. Участники представят номера в нескольких танцевальных стилях: джаз, модерн, танцевальное шоу, стрит шоу.

В рамках мероприятия состоится фестиваль юных танцоров «Начинашки» для малышей которые хотят попробовать свои силы и получить заслуженное одобрение и награды за свой еще маленький, но уже серьезный труд!

Эксклюзив: только в Myslo-кассе вы сможете приобрести билеты с 40% скидкой.

Стоимость: 500 р., до 20 мая билеты продаются со скидкой 40% по цене 300 р., до 26 мая билеты продаются со скидкой 30% по цене 350 р.