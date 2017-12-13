афиша
афиша
Регистрация
В лесу родилась ёлочка…

В лесу родилась ёлочка…

Лаборатория природы Куликова поля провожает Год экологии и приглашает младших школьников на новогоднюю научную сказку в музей.

Под Новый год случаются разные чудеса, верим ли мы в них или нет… Вот и в музее, в Лаборатории природы Куликова поля, случилось непредвиденное событие. В предновогоднюю ночь в руки к засидевшемуся за изучением ископаемых ученому попадает волшебная находка. На первый взгляд обычный камень оказывается фрагментом древнего растения — предка новогодней красавицы-ели. А вместе с ним в наш мир приходит хранительница леса и знаток растений — Баба-яга.

В Лаборатории природы мир науки и сказка сойдутся в интеллектуальной схватке, а победителю будут открыты все лесные секреты. Только без помощи юных друзей природы здесь не обойтись. Рассудить ученого и сказочную гостью Бабу-ягу, узнать много нового и интересного о предках и близких родственниках традиционного новогоднего дерева, смастерить подарок к празднику — все это можно на новой музейной встрече.

Интерактивная программа «В лесу родилась елочка» в Лаборатории природы Куликова поля состоится 24 декабря в 13:00. Приглашаем младших школьников и их родителей.

Стоимость билета — 100 рублей.

Предварительная запись по телефону 36−16−63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
24 декабря 2017, воскресенье
13:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.