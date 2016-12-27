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В гостях у Деда Мороза

В гостях у Деда Мороза

В самый разгар новогодних праздников мы приглашаем малышей в гости к Деду Морозу. А пока он занят приготовлением подарков, наших гостей приветит хозяйка избы. Вместе с ней ребята приберут избу к торжеству, помогут украсить елку, смастерят игрушку и позовут Деда Мороза. Мудрый волшебник за песни и стихи будет рад подарить своим юным гостям новогодние сувениры.

Стоимость билета — 100 Р/чел.

Количество мест в экскурсионных группах ограничено, поэтому заранее забронируйте билеты на новогодние программы у наших администраторов по телефону: +7-4872−36-16-63. Здесь же вы сможете получить всю необходимую информацию о наших мероприятиях в дни новогодних каникул и не только.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
29 декабря 2016, четверг
14:00
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