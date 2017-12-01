Детский развивающий клуб «Светоч» приглашает детей 7−12 лет на яркое новогоднее представление. Детям предстоит выполнить важную миссию — спасти Деда Мороза из интернет-пространства. Для этого нужно пройти шесть уровней игры и заработать шесть ключей. Если не получится найти хотя бы один ключ, то Дед Мороз навсегда останется в игре!

Цена билета 1600 Р (один ребёнок и один взрослый). В стоимость включён подарок.

Справки по телефону 8−919−085−03−05.