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Спасти Деда Мороза

Спасти Деда Мороза

Детский развивающий клуб «Светоч» приглашает детей 7−12 лет на яркое новогоднее представление. Детям предстоит выполнить важную миссию — спасти Деда Мороза из интернет-пространства. Для этого нужно пройти шесть уровней игры и заработать шесть ключей. Если не получится найти хотя бы один ключ, то Дед Мороз навсегда останется в игре!

Цена билета 1600 Р (один ребёнок и один взрослый). В стоимость включён подарок.

Справки по телефону 8−919−085−03−05.

Где и когда?
Светоч, детский развивающий клуб
Тула, ул. Демонстрации, 1-б
30 декабря 2017, суббота
18:00
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