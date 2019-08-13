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Плюшкин магазин: Быть левшой непросто

Плюшкин магазин: Быть левшой непросто

В музее В. В. Вересаева пройдет очередная встреча цикла «Плюшкин магазин» под названием «Быть левшой не просто».

Напомним, в семье писателя Викентия Вересаева «магазином» назывался шкафчик, в который хозяйка дома прятала неубранные детьми игрушки. А в музейном проекте он превратился в коллекцию творческих идей. На этот раз наша встреча посвящается Международному дню левшей. Впервые его отметили в 1992 году в Великобритании. С тех пор во многих странах мира в августе проходят мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к особенностям таких людей.

Гости музея познакомятся с историей этого дня, поучаствуют в различных конкурсах и викторинах. Кульминацией мероприятия станет творческая мастерская, на которой каждый участник попробует создать художественный шедевр левой рукой!

Стоимость: 150 руб.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
17 августа 2019, суббота
12:00
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