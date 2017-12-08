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Новогодняя ёлка в Ясной Поляне

Новогодняя ёлка в Ясной Поляне

Праздник начнется с конкурсов и загадок от Деда Мороза и Снегурочки и продолжится хороводом вокруг нарядной лесной красавицы. В музыкально-игровой программе смогут принять участие и дети, и взрослые, а спеть любимые новогодние песни можно будет вместе с воспитанниками вокальной студии «Карусель».

Второй частью праздника станет спектакль «Голый король» по пьесе Евгения Шварца, созданной по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена. Спектакль будет показан юными артистами театральной студии «Бенефис» при участии театра танца «Элегия».

Вход по билетам. Стоимость билета — 200 рублей. Билеты приобретаются для всех гостей мероприятия. Дети до трех лет — без отдельного места, бесплатно.

Билеты можно приобрести в доме культуры.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
29 декабря 2017, пятница
18:00
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