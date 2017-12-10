Новогодний переполох
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 14.12.2017
Режиссер:
Кирилл Папакуль
Актеры:
Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник, Инга Оболдина, Иван Пышненко, Екатерина Гордиенко, Мария Вэй, Эрик Тевосов, Ренат Мухамбаев
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
84 мин
Наверняка вы давно не играли в снежки... А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.
Сегодня
|11:50
|Алмаз Синема
|13:15
|Алмаз Синема
|13:45
|Союз (Алексин)
|20:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Алмаз Синема
|21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:05
|Киносити
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Октябрь
Завтра
|11:50
|Алмаз Синема
|13:15
|Алмаз Синема
|13:45
|Союз (Алексин)
|20:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Алмаз Синема
|21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:05
|Киносити
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Октябрь
25 декабря, понедельник
|11:50
|Алмаз Синема
|13:45
|Союз (Алексин)
|20:50
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
|23:40
|Октябрь
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 декабря, вторник
|11:50
|Алмаз Синема
|13:45
|Союз (Алексин)
|20:50
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Октябрь
27 декабря, среда
|09:00
|Октябрь
|11:50
|Алмаз Синема
|13:45
|Союз (Алексин)
|20:50
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:50
13:15
20:50
21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:35
|Киносити
|
22:05
|Октябрь
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Союз (Алексин)
|
13:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:50
13:15
20:50
21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:35
|Киносити
|
22:05
|Октябрь
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Союз (Алексин)
|
13:45
25 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:50
20:50
|Киносити
|
22:10
|Октябрь
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Союз (Алексин)
|
13:45
26 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
11:50
20:50
|Киносити
|
22:10
|Октябрь
|
00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Союз (Алексин)
|
13:45
27 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
11:50
20:50
|Киносити
|
22:10
|Октябрь
|
09:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Союз (Алексин)
|
13:45