Новогодний переполох

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 14.12.2017

Режиссер: Кирилл Папакуль

Актеры: Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник, Инга Оболдина, Иван Пышненко, Екатерина Гордиенко, Мария Вэй, Эрик Тевосов, Ренат Мухамбаев

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 84 мин

Наверняка вы давно не играли в снежки... А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.