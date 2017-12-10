афиша
афиша
Регистрация
Новогодний переполох

Новогодний переполох

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.12.2017
 
Режиссер:
Кирилл Папакуль
  
Актеры:
Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник, Инга Оболдина, Иван Пышненко, Екатерина Гордиенко, Мария Вэй, Эрик Тевосов, Ренат Мухамбаев
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
84 мин
  

 

Наверняка вы давно не играли в снежки... А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.

Купить билет
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.