Кто в скворечнике живет

12 ноября в камерном зале Дворянского собрания стартует новый этнопроект «Скворечник». Это дом, добрый и весёлый! В нём всё по-другому! Здесь можно всё, что строго запрещено в традиционном театре или на концерте: не нужно сидеть на месте, можно передвигаться в пространстве программы, наблюдать за происходящим на расстоянии вытянутой руки. Вместо актёров здесь – певцы, сказители и музыканты, играющие старинные мелодии на старинных инструментах. Вместо безмолвной роли зрителя – роль гостя дома, кто не только смотрит действие, но и сам активно участвует во всём происходящем и что-то создает своими руками.

В нашем «Скворечнике» мы будем веселиться и играть, смотреть и слушать, учиться и познавать. Вместе с детьми и их родителями мы познакомимся с новыми звуками и предметами, научимся быть здоровыми, активными, перестанем стесняться новых знакомств и публичного внимания.

Все участники программы получат редкий подарок: вы пропустите через свою душу магию древнего искусства сказительства, ощутите волшебство старинных обрядов и почувствуете себя частью этноса под названием русский народ!

В первой программе цикла речь пойдёт о наших предках. Люди, которые жили до нас – какими они были? Что любили, чем занимались, что ели, во что верили, как развлекались? Что осталось у нас сегодняшних, что напоминает нам о них?

Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе в нашем «Скворечнике»!



Стоимость: 500 руб.