В Тульском областном краеведческом музее пройдет праздничное мероприятие «Именины лета».

Отмечать именины в России начали в XVII веке, и вплоть до революции этот праздник считался важнее и значимее Дня рождения. В День Ангела было принято ходить в церковь, молиться покровителю и причащаться, заказывать молебен, а вечером устраивать праздничный ужин.

Участники встречи узнают о старинных русских традициях именин в городе и на селе. Научный сотрудник расскажет о святых покровителях тех, кто празднует день своего имени жарким летом. Также в программе — участие в играх конца XIX — нач. XX вв. и знаменитый именинный хоровод. Завершится праздник уютным чаепитием со сладостями.

Стоимость участия: 150 руб. Количество мест ограничено (не более 15 чел.)