Детишник
Филармония — это место, где скучные взрослые слушают скучную классическую музыку? А вот и нет! Филармония — мир, в котором всегда интересно, а классическая музыка — это увлекательное путешествие в мир чудесных звуков и эмоций. Вы убедитесь в этом сами, если побываете на «Детишнике».
В новой программе абонемента «Знакомство с филармонией» в исполнении Тульского государственного хора и солистов — певцов и инструменталистов — будут звучать сочинения композиторов-классиков и современных авторов, американский спричуэл и романс, популярные детские песни и песни о Туле. Музыка самая разная, но, вне зависимости от стиля и эпохи, понятная и детям, и взрослым.
В программу концерта включены произведения
Исполнители:
- Тульский государственный хор
- Художественный руководитель и дирижер — лауреат Премии г. Москвы Александр Соловьёв
- Главный дирижёр — Георгий Августинович
- Хормейстеры: Сергей Васильев, Алексей Зайцев, Сергей Сидоренко
- Солисты: Мария Челмакина, Анна Симоновская, Екатерина Крюкова
В концерте принимают участие:
- Аглая Голубева (гобой)
- Ульяна Георгиевская (валторна)
- лауреат международных конкурсов Иван Мовчан (кларнет)
- Майя Соловьёва (фортепиано)
- лауреат международных конкурсов Евгений Евграфов (фортепиано)
Цена билета: 170 Р.