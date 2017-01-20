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Детишник

Детишник

Филармония — это место, где скучные взрослые слушают скучную классическую музыку? А вот и нет! Филармония — мир, в котором всегда интересно, а классическая музыка — это увлекательное путешествие в мир чудесных звуков и эмоций. Вы убедитесь в этом сами, если побываете на «Детишнике».

В новой программе абонемента «Знакомство с филармонией» в исполнении Тульского государственного хора и солистов — певцов и инструменталистов — будут звучать сочинения композиторов-классиков и современных авторов, американский спричуэл и романс, популярные детские песни и песни о Туле. Музыка самая разная, но, вне зависимости от стиля и эпохи, понятная и детям, и взрослым.

В программу концерта включены произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Т. Альбинони, Ф. Листа, А. Скрябина, М. Ковача, Р. Щедрина, Б. Юрьева, К. Крайнца, Г. Гладкова, А. Зацепина, Е. Крылатова.

Исполнители:

  • Тульский государственный хор
  • Художественный руководитель и дирижер — лауреат Премии г. Москвы Александр Соловьёв
  • Главный дирижёр — Георгий Августинович
  • Хормейстеры: Сергей Васильев, Алексей Зайцев, Сергей Сидоренко
  • Солисты: Мария Челмакина, Анна Симоновская, Екатерина Крюкова

В концерте принимают участие:

  • Аглая Голубева (гобой)
  • Ульяна Георгиевская (валторна)
  • лауреат международных конкурсов Иван Мовчан (кларнет)
  • Майя Соловьёва (фортепиано)
  • лауреат международных конкурсов Евгений Евграфов (фортепиано)

Цена билета: 170 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
23 ноября 2017, четверг
13:00
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