Филармония — это место, где скучные взрослые слушают скучную классическую музыку? А вот и нет! Филармония — мир, в котором всегда интересно, а классическая музыка — это увлекательное путешествие в мир чудесных звуков и эмоций. Вы убедитесь в этом сами, если побываете на «Детишнике».

В новой программе абонемента «Знакомство с филармонией» в исполнении Тульского государственного хора и солистов — певцов и инструменталистов — будут звучать сочинения композиторов-классиков и современных авторов, американский спричуэл и романс, популярные детские песни и песни о Туле. Музыка самая разная, но, вне зависимости от стиля и эпохи, понятная и детям, и взрослым.

В программу концерта включены произведения И. С. Баха , В. А. Моцарта , Т. Альбинони, Ф. Листа, А. Скрябина, М. Ковача, Р. Щедрина, Б. Юрьева, К. Крайнца, Г. Гладкова, А. Зацепина, Е. Крылатова.

Исполнители:

Тульский государственный хор

Художественный руководитель и дирижер — лауреат Премии г. Москвы Александр Соловьёв

Главный дирижёр — Георгий Августинович

Хормейстеры: Сергей Васильев, Алексей Зайцев, Сергей Сидоренко

Солисты: Мария Челмакина, Анна Симоновская, Екатерина Крюкова

В концерте принимают участие:

Аглая Голубева (гобой)

Ульяна Георгиевская (валторна)

лауреат международных конкурсов Иван Мовчан (кларнет)

Майя Соловьёва (фортепиано)

лауреат международных конкурсов Евгений Евграфов (фортепиано)

Цена билета: 170 Р.