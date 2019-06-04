Цирк Филатовых

До 7 июля в Тульском цирке проходит премьерное шоу цирка Филатовых.

Легендарная династия цирковых артистов со 180-летней историей представляет свой совершенно новый спектакль, который покорил зрителей многих стран мира!

Филатовы — артисты с мировым признанием, но несмотря на это, сегодня они не перестают удивлять снова и снова столь искушенного зрителя ! Вот уже 5-е поколение династии — Александр и Валентина Филатовы вместе с именитыми и талантливыми артистами представят почтенной публике поистине невероятные номера:

загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов»,

большое шоу аргентинских попугаев,

сложнейший эквилибр, воздушные гимнасты без страховки,

канатоходцы на проволоке,

акробатическая пара «Бродяги с Бродвея»,

яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами,

Вы увидите шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу — прыжок собаки-супермэна с 6-метровой высоты!

Стоимость: 600−1600 р.