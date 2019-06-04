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Цирк Филатовых

Цирк Филатовых

До 7 июля в Тульском цирке проходит премьерное шоу цирка Филатовых.

Легендарная династия цирковых артистов со 180-летней историей представляет свой совершенно новый спектакль, который покорил зрителей многих стран мира!

Филатовы — артисты с мировым признанием, но несмотря на это, сегодня они не перестают удивлять снова и снова столь искушенного зрителя ! Вот уже 5-е поколение династии — Александр и Валентина Филатовы вместе с именитыми и талантливыми артистами представят почтенной публике поистине невероятные номера:

  • загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов»,
  • большое шоу аргентинских попугаев,
  • сложнейший эквилибр, воздушные гимнасты без страховки,
  • канатоходцы на проволоке,
  • акробатическая пара «Бродяги с Бродвея»,
  • яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами,
  • Вы увидите шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу — прыжок собаки-супермэна с 6-метровой высоты!

Стоимость: 600−1600 р.

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
12 июня 2019, среда
14:00
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27 июня 2019, четверг
18:30
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