«Смотрите, кто пришел!»: самые заметные кадровые перестановки и назначения 2021 года

Ушедший год был богат на новые назначения, перемену кресел. Настоящая эпоха транзитов!

В 2021 году в Тульской области сменялись министры и главы округов, ректор опорного вуза и прокуроры. Серьезные изменения затронули и депутатский корпус. Вспомним всё!

выборы губернатора

В сентябре 2021 года на выборах губернатора Тульской области с результатом 83,58% победил кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, Алексей Дюмин.

депутаты от тульской области в госдуме 17, 18 и 19 сентября на территории Тульской области также прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ. Тульскую область в Госдуме представляют единороссы Виктор Дзюба, Николай Петрунин и Надежда Школкина, а также Владимир Исаков (КПРФ).

новый министр здравоохранения

Новым министром здравоохранения и одновременно зампредом правительства Тульской области стал Дмитрий Марков. Прежний министр Алексей Эрк по семейным обстоятельствам освобожден от должности и вернулся на прежнюю работу — в областную стоматологическую клинику.

областной прокурор В ближайшие пять лет согласно Указу Президента РФ должность Тульского областного прокурора будет занимать Александр Грицаенко Роман Прасков, ранее занимавший пост прокурора Тульской области, в начале 2021 года был переведен в Ростовскую область.

новый транспортный прокурор