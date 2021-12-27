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«Смотрите, кто пришел!»: самые заметные кадровые перестановки и назначения 2021 года

«Смотрите, кто пришел!»: самые заметные кадровые перестановки и назначения 2021 года

Ушедший год был богат на новые назначения, перемену кресел. Настоящая эпоха транзитов!

В 2021 году в Тульской области сменялись министры и главы округов, ректор опорного вуза и прокуроры. Серьезные изменения затронули и депутатский корпус. Вспомним всё!

выборы губернатора

В сентябре 2021 года на выборах губернатора Тульской области с результатом 83,58% победил кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, Алексей Дюмин.
 
депутаты от тульской области в госдуме

17, 18 и 19 сентября на территории Тульской области также прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ.

Тульскую область в Госдуме представляют единороссы Виктор Дзюба, Николай Петрунин и Надежда Школкина, а также Владимир Исаков (КПРФ).

 
новый министр здравоохранения
 
Новым министром здравоохранения и одновременно зампредом правительства Тульской области стал Дмитрий Марков. Прежний министр Алексей Эрк по семейным обстоятельствам освобожден от должности и вернулся на прежнюю работу — в областную стоматологическую клинику.
 
областной прокурор
 
В ближайшие пять лет согласно Указу Президента РФ должность Тульского областного прокурора будет занимать Александр Грицаенко.
 
Роман Прасков, ранее занимавший пост прокурора Тульской области, в начале 2021 года был переведен в Ростовскую область.
 
новый транспортный прокурор

Сменился руководитель и в транспортной прокуратуре. В апреле 2021 года Тульским транспортным прокурором назначен советник юстиции Игорь Медведев.
 
шестаков на новом месте

Сергей Шестаков назначен главой Центрального округа Тулы.
Приказ о назначении был подписан утром 21 декабря. В последнее время он занимал должность заместителя главы города по благоустройству, но его должность упразднили. Когда освободилось кресло главы Центрального округа, Сергея Шестакова назначили на эту должность. Опыт работы районным главой у Сергея Викторовича имеется: долгое время он руководил другим тульским округом — Пролетарским.
 
новый глава привокзального округа
 
В Привокзальном округе тоже появился новый глава — Сергей Громов. До этого он занимал должность начальника сектора контроля по Пролетарскому территориальному округу.
новый ректор тулгу
 
Олег Кравченко стал ректором ТулГУ. Его выбрали путем тайного голосования в вузе. В списке кандидатов были Олег Кравченко, исполняющий обязанности ректора ТулГУ, и Владислав Котов, проректор по учебной работе и цифровизации. Кравченко получил 79 голосов, Котов — 11.
 
главный судебный пристав
 
В 2021 году сменился и главный судебный пристав Тульской области. На эту должность назначен Эдуард Кононов. В Туле он работал с осени 2020 года, был врио руководителя тульского УФССП, а официально вступил в должность только в феврале 2021 года. Эдуард Николаевич приехал к нам из Орла.
 
комитет по печати
 
Председателем комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям назначен Евгений Красильников. До назначения он занимал должность директора департамента по стратегическому развитию и маркетингу АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».
 
из минспорта — в администрацию
 
Андрей Журавлев стал помощником главы администрации Тулы Дмитрия Миляева. До этого Андрей Анатольевич занимал должность министра спорта Тульской области, ранее руководил Тульскими парками. Есть версия, что этот «перевод с понижением» — лишь временная ступенька для настоящего карьерного взлета. Время покажет.
 
новый/старый министр спорта

Дмитрий Яковлев назначен министром спорта региона с 17 декабря 2021 года. Ранее он уже возглавлял комитет Тульской области по спорту, до того, как комитет был преобразован в министерство; потом работал помощником губернатора Тульской области по развитию спорта.
 
из главы округа — с головой в благоустройство

Бывший глава Центрального округа Тулы Александр Корнеичев назначен начальником управления по благоустройству Тулы. А еще ранее — был заместителем Сергея Шестакова в Пролетарском терруправлении.
 
зам по архитектуре и строительству
 
Этой весной у Дмитрия Миляева появился новый заместитель по вопросам градостроительства и архитектуры, капитального строительства и планирования территорий. Им стал Владимир Полозов. Полозов — юрист, работал в органах прокуратуры, федеральных ведомствах. До назначения занимал должность заместителя начальника филиала по безопасности ФГБУ «Канал имени Москвы».

 

Из председателя комитета — в министерство

В феврале 2021 года по аналогии с федеральным правительством в Тульской области создали министерство промышленности и торговли. Его возглавил Вячеслав Романов. Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку, который он ранее возглавлял, вошел в состав нового министерства.

наука и инноватика

В регионе создали комитет по науке и инноватике, который координирует научные процессы во взаимодействии предприятий, учреждений высшего образования и научных организаций, а также деятельность Научно-образовательного центра «ТулаТех» и инновационного центра «Композитная долина». Возглавил комитет Антон Емельяненко. Антон Андреевич работал в правительстве Тульской области в 2016 году, был одним из авторов программы развития региона.

минэкономразвития

Министром экономического развития региона в 2021 году назначен Павел Татаренко, ранее он работал в команде корпорации развития Тульской области.
 
новые зампреды тульского правительства

Курировать экономический блок в должности заместителя председателя правительства региона поручено Александру Шаламову. Он — опытный финансист, экономист, 25 лет работал в банковской сфере.

 

 

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