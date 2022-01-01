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В новогоднюю ночь в Тульской области поймали 8 пьяных водителей

В новогоднюю ночь в Тульской области поймали 8 пьяных водителей

Госавтоинспекция особо активизировала работу по выявлению нетрезвых автолюбителей.

В ночь на 1 января сотрудники ГИБДД провели работу по выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Экипажи ДПС дежурили на дорогах в Туле, крупных городах региона и автотрассах области.
 
«За новогоднюю ночь выявлено 8 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. По всем указанным фактам составлены административные материалы, в результате их рассмотрения судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из нарушителей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В период новогодних праздников Госавтоинспекцией особо активизирована работа по выявлению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. На пресечение подобных противоправных деяний ориентированы все экипажи ДПС.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:04 +7
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