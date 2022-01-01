В новогоднюю ночь в Тульской области поймали 8 пьяных водителей

В ночь на 1 января сотрудники ГИБДД провели работу по выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Экипажи ДПС дежурили на дорогах в Туле, крупных городах региона и автотрассах области.

«За новогоднюю ночь выявлено 8 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. По всем указанным фактам составлены административные материалы, в результате их рассмотрения судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из нарушителей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В период новогодних праздников Госавтоинспекцией особо активизирована работа по выявлению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. На пресечение подобных противоправных деяний ориентированы все экипажи ДПС.