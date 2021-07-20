Новым министром здравоохранения Тульской области стал Дмитрий Марков
Причем он совмещает сразу две должности: зампреда правительства Тульской области и руководителя министерства здравоохранения.
По семейным обстоятельствам Алексей Эрк освобожден от должности министра здравоохранения Тульской области. Он продолжит работу в системе здравоохранения региона.
Дмитрий Марков будет совмещать должность заместителя председателя правительства Тульской области и руководителя министерства здравоохранения.
Напомним, ранее Указом
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