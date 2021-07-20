Новым министром здравоохранения Тульской области стал Дмитрий Марков

По семейным обстоятельствам Алексей Эрк освобожден от должности министра здравоохранения Тульской области. Он продолжит работу в системе здравоохранения региона.

Дмитрий Марков будет совмещать должность заместителя председателя правительства Тульской области и руководителя министерства здравоохранения.