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Новым министром здравоохранения Тульской области стал Дмитрий Марков

Новым министром здравоохранения Тульской области стал Дмитрий Марков

Причем он совмещает сразу две должности: зампреда правительства Тульской области и руководителя министерства здравоохранения.

По семейным обстоятельствам Алексей Эрк освобожден от должности министра здравоохранения Тульской области. Он продолжит работу в системе здравоохранения региона.

Дмитрий Марков будет совмещать должность заместителя председателя правительства Тульской области и руководителя министерства здравоохранения.

Напомним, ранее Указом Президента РФ Владимира Путина Алексей Эрк был награжден орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:25 −3
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Тула
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