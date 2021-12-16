новости
новости
Регистрация
Андрей Журавлев станет помощником главы администрации Тулы

Андрей Журавлев станет помощником главы администрации Тулы

До сегодняшнего дня Андрей Анатольевич занимал должность министра спорта Тульской области.

Сегодня, 16 декабря, правительство сообщило, что должность главы областного минспорта покидает Андрей Журавлев. По официальной информации, он перешел на работу в администрацию Тулы.

Как выяснил Myslo, Журавлев займет должность помощника главы администрации города Дмитрия Миляева.

Напомним, министром спорта Тульской области с 17 декабря назначен Дмитрий Яковлев.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Событие
кадровые перестановкиадминистрация Тулыправительство Тульской области
Люди
Андрей Журавлев
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сбитая на ул. Металлургов женщина-пешеход госпитализирована с серьезными травмами
Сбитая на ул. Металлургов женщина-пешеход госпитализирована с серьезными травмами
Житель Киреевска украл у подруги ноутбук
Житель Киреевска украл у подруги ноутбук
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.