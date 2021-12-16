Андрей Журавлев станет помощником главы администрации Тулы
До сегодняшнего дня Андрей Анатольевич занимал должность министра спорта Тульской области.
Сегодня, 16 декабря, правительство сообщило, что должность главы областного минспорта покидает Андрей Журавлев. По официальной информации, он перешел на работу в администрацию Тулы.
Как выяснил Myslo, Журавлев займет должность помощника главы администрации города Дмитрия Миляева.
Напомним, министром спорта Тульской области с 17 декабря назначен Дмитрий Яковлев.
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