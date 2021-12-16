Андрей Журавлев станет помощником главы администрации Тулы

Сегодня, 16 декабря, правительство сообщило, что должность главы областного минспорта покидает Андрей Журавлев. По официальной информации, он перешел на работу в администрацию Тулы.

Как выяснил Myslo, Журавлев займет должность помощника главы администрации города Дмитрия Миляева.

Напомним, министром спорта Тульской области с 17 декабря назначен Дмитрий Яковлев.