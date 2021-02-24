Новое министерство, новый комитет: в структуре правительства Тульской области произошли серьезные изменения

Назначены новый министр экономического развития и председатель комитета по науке и инноватике.

24 февраля на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина были объявлены изменения в структуру и руководящий состав правительства Тульской области.

В регионе создан комитет по науке и инноватике, который будет координировать научные процессы во взаимодействии предприятий, учреждений высшего образования и научных организаций. Кроме того, комитет будет координировать деятельность Научно-образовательного центра «ТулаТех» и инновационного центра «Композитная долина».

Комитет возглавит Антон Емельяненко. Антон Андреевич работал в правительстве Тульской области в 2016 году, был одним из авторов программы развития региона.

Также по аналогии с федеральным правительством создано министерство промышленности и торговли. Его возглавит Вячеслав Романов. Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку войдет в состав нового министерства.

Министром экономического развития будет назначен Павел Татаренко. Павел Владимирович имеет опыт реализации значимых проектов в команде корпорации развития Тульской области.

Губернатор отметил, что в 2016 году министерством совместно с жителями и общественными организациями была подготовлена программа социально-экономического развития региона до 2021 года. И к сегодняшнему дню в целом она успешно выполнена.

Алексей Дюмин поставил задачу обновленному экономическому блоку правительства — начать формирование программы развития Тульской области до 2026 года. Проект документа должен быть представлен до конца апреля.

Губернатор подчеркнул, что после определения стратегических направлений обязательно нужно провести обсуждение программы вместе с жителями. К этой работе глава региона попросил подключиться председателя Тульской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Воробьева.

Алексей Дюмин также поручил провести объединение региональных институтов развития.

Губернатор поблагодарил за работу Андрея Платова, который теперь войдет в руководящий состав Научно-образовательного центра «ТулаТЕХ», а также Марчела Кептэнаря, который переходит на работу в коммерческий сектор.

Заместителем министра по информатизации в сфере цифровой трансформации органов власти, перевода государственных услуг в электронный вид будет назначен Андрей Наумкин. Андрей Олегович имеет опыт работы в сфере информационных технологий, вел крупные проекты в Сбербанке.

Владимир Захаров займет должность заместителя министра здравоохранения в сфере цифровизации. Владимир Владимирович ранее работал в системе здравоохранения Московской области.