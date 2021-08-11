В Привокзальном округе назначен новый глава
Им стал Сергей Громов.
Сергей Громов стал новым главой Привокзального округа. Начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу до этого занимал должность начальник сектора контроля по Пролетарскому территориальному округу.
Сергей Громов в 2004 году окончил Тульский государственный университет, в 2014 году – НОУ ВПО «Международный юридический институт».
Сергей Громов
Напомним, ранее мы писали, что Привокзальный округ несколько месяцев обходился без главы. Евгений Пятисоцков ушел в отпуск с последующей отставкой 11 мая [официально чиновник покинул должность в начале июля]. Его уход, вероятно, связан с уголовным делом в отношении Пятисоцкова:
11 марта в Ленинском районном суде был оглашен приговор по делу о гибели девочки на футбольной площадке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Обвиняемых двое: глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков и его бывший заместитель по благоустройству Сергей Бадакин.
Решением суда обвиняемым назначено следующее наказание:
Евгений Пятисоцков — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года;
Сергей Бадакин — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.