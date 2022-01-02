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Пили и играли в приставку: в Тульской области в новогоднюю ночь 18-летний парень зарезал знакомого
Фото Следственного комитета по Тульской области.

Пили и играли в приставку: в Тульской области в новогоднюю ночь 18-летний парень зарезал знакомого

Подозреваемый задержан.

31 декабря 2021 года в квартире жилого дома в селе Ступино Ефремовского района было обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). 

По версии следствия, в ночь на 31 декабря 18-летний житель Ефремовского района находился в квартире своего 30-летнего знакомого, где они распивали спиртные напитки и играли в приставку. После употребления спиртного молодой человек взял нож и на почве личной неприязни нанес им удар в подключичную область потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области, подозреваемый задержан. В ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. 

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