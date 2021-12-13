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Кадровые перестановки: глава Центрального округа будет отвечать за городское благоустройство

Кадровые перестановки: глава Центрального округа будет отвечать за городское благоустройство

Александр Корнеичев назначен начальником управления по благоустройству города Тулы. Также в Туле новый руководитель управления градостроительства и архитектуры.

Соответствующие распоряжения подписал Дмитрий Миляев.
 
UPD 12.30 - новость дополнена.
 
На должность начальника управления по благоустройству назначен Александр Корнеичев. Ранее он занимал должность начальника главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу.
 
Как стало известно Myslo, Татьяна Матвеева, ранее возглавлявшая управление, остается там в качестве заместителя.
 
Кто будет исполнять обязанности главы Центрального округа вместо Александра Корнеичева, пока не решено.
 
Руководителем управления градостроительства и архитектуры назначена Екатерина Макарова. До этого она занимала должность заместителя начальника управления — начальника отдела реализации программ управления градостроительства и архитектуры.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:58 +1
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