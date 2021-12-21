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Олег Кравченко стал ректором ТулГУ

Олег Кравченко стал ректором ТулГУ

Его выбрали путем тайного голосования в вузе.

21 декабря в ТулГУ состоялась конференция работников и обучающихся по выборам ректора университета. Об этом сообщается на сайте вуза.

В списке кандидатов были Олег Кравченко, исполняющий обязанности ректора ТулГУ, и Владислав Котов, проректор по учебной работе и цифровизации.

Претенденты озвучили тезисы своих программ.

По итогам процедуры тайного голосования 79 голосов отдано за кандидатуру Кравченко, 11 — за Котова.

Таким образом, Олег Кравченко избран ректором Тульского государственного университета. Результаты конференции будут направлены в Минобрнауки России.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:42 −4
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