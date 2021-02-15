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Главным судебным приставом Тульской области назначен Эдуард Кононов

Главным судебным приставом Тульской области назначен Эдуард Кононов

Он вступил в должность с 12 февраля.

С 12 февраля приказом директора Федеральной службы судебных приставов подполковник внутренней службы Эдуард Кононов назначен руководителем управления Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом по Тульской области.

Эдуард Николаевич работает в органах юстиции с 2009 года. С 2010 года занимал должность заместителя руководителя управления ФССП по Орловской области. В октябре 2020 года был назначен врио руководителя УФССП по Тульской области. 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:39 +5
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