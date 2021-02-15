Главным судебным приставом Тульской области назначен Эдуард Кононов

С 12 февраля приказом директора Федеральной службы судебных приставов подполковник внутренней службы Эдуард Кононов назначен руководителем управления Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом по Тульской области.

Эдуард Николаевич работает в органах юстиции с 2009 года. С 2010 года занимал должность заместителя руководителя управления ФССП по Орловской области. В октябре 2020 года был назначен врио руководителя УФССП по Тульской области.