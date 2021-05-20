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Кадровые перестановки: в Туле назначен новый заместитель главы администрации
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Кадровые перестановки: в Туле назначен новый заместитель главы администрации

Он будет курировать вопросы градостроительства и архитектуры, капитального строительства, планирования территорий.

С 20 мая заместителем главы администрации Тулы назначен Владимир Полозов. Сегодня его представили на рабочем совещании с заместителями главы администрации. В режиме ВКС присутствовали руководители территориальных округов и начальники профильных управлений.

Владимир Владимирович Полозов окончил Украинскую национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. С 2002 по 2015 годы прошел несколько курсов повышения квалификации, в том числе «Государственные программы Российской Федерации и проектное управление при их реализации» в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Владимир Полозов работал в органах прокуратуры, федеральных ведомствах, имеет большой опыт руководителя.

До назначения занимал должность заместителя начальника филиала по безопасности ФГБУ «Канал имени Москвы».

Новый заместитель главы администрации будет курировать вопросы градостроительства и архитектуры, капитального строительства, планирования территорий.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:10 0
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