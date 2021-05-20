Кадровые перестановки: в Туле назначен новый заместитель главы администрации

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 20 мая заместителем главы администрации Тулы назначен Владимир Полозов. Сегодня его представили на рабочем совещании с заместителями главы администрации. В режиме ВКС присутствовали руководители территориальных округов и начальники профильных управлений.



Владимир Владимирович Полозов окончил Украинскую национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. С 2002 по 2015 годы прошел несколько курсов повышения квалификации, в том числе «Государственные программы Российской Федерации и проектное управление при их реализации» в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.



Владимир Полозов работал в органах прокуратуры, федеральных ведомствах, имеет большой опыт руководителя.



До назначения занимал должность заместителя начальника филиала по безопасности ФГБУ «Канал имени Москвы».



Новый заместитель главы администрации будет курировать вопросы градостроительства и архитектуры, капитального строительства, планирования территорий.