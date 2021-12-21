Сергей Шестаков назначен главой Центрального округа Тулы

Myslo стало известно об очередной кадровой перестановке в городской администрации. Сергей Шестаков назначен на должность главы Центрального округа Тулы.

Напомним, ранее мы писали, что в Туле была изменена структура администрации города: в том числе была упразднена должность заместителя главы по благоустройству, которую ранее занимал Сергей Шестаков.

Глава Центрального округа Александр Корнеичев был назначен на должность начальника управления по благоустройству. И вот утром 21 декабря стало известно, что его место займет Сергей Шестаков, который имел опыт работы в аналогичной должности: долгое время был главой Пролетарского округа.