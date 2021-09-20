Избирком огласил результаты выборов в Тульской области
И назвал кандидатов-победителей голосования в Госдуму и за губернатора Тульской области.
20 сентября в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области председатель облизбиркома Павел Веселов рассказал журналистам о результатах прошедшего голосования.
17, 18 и 19 сентября на территории Тульской области прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ, губернатора Тульской области, а также в четырех муниципальных образованиях (Кимовском, Заокском, Ясногорском и Киреевском районах) состоялись дополнительные выборы депутатов в местные собрания. Явка избирателей в целом по области составила 52,85%.
Результаты выборов депутатов Госдумы по единому федеральному округу на территории Тульской области следующие:
«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16,85%
«Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0,84%
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 6,61%
«Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 5,44%
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 52,88%
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 7,49%
«Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1,04%
«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0,31%
«Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» 0,66%
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 1,2%
«Политическая партия «Гражданская Платформа» 0,12%
«Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 0,73%
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0,88%
«Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 3,09%
В голосовании на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 183 результаты:
Алексеев В.О. 6,18%
Дзюба В.В. 55,23%
Ивашкевич В.Б. 1,60%
Киндеев И.И. 3,55%
Косарева Т.Г. 12,37%
Моисеев Ю.Ф. 3,44%
Подольская О.В. 2,77%
Ростовцев В.Н. 4,45%
Сальников А.С. 1,46%
Шишкин Д.В. 5,73%
Результаты по одномандатному избирательному округу № 184:
Гребенщиков С.В. 10,06%
Илюхин Д.В. 5,29%
Исаков В.П. 13,74%
Макосеев А.В. 1,87%
Маринков А.С. 3,8%
Морозова Ю.В. 2,52%
Огольцов Н.В. 4,56%
Токаев М.О. 4,91%
Шатров Д.С. 1,89%
Школкина Н.В. 47,29%
В выборах губернатора Тульской области с результатом 83,58% победил кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, – Алексей Геннадьевич Дюмин.
Дюмин Алексей Геннадьевич 83,58%
Исаков Владимир Павлович 8,97%
Ростовцев Владимир Николаевич 3,05%
Моисеев Юрий Фясыхович 2,77%.