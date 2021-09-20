новости
новости
Регистрация
Избирком огласил результаты выборов в Тульской области

Избирком огласил результаты выборов в Тульской области

И назвал кандидатов-победителей голосования в Госдуму и за губернатора Тульской области.

20 сентября в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области председатель облизбиркома Павел Веселов рассказал журналистам о результатах прошедшего голосования.

17, 18 и 19 сентября на территории Тульской области прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ, губернатора Тульской области, а также в четырех муниципальных образованиях (Кимовском, Заокском, Ясногорском и Киреевском районах) состоялись дополнительные выборы депутатов в местные собрания. Явка избирателей в целом по области составила 52,85%.

Результаты выборов депутатов Госдумы по единому федеральному округу на территории Тульской области следующие:

 «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16,85%

«Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0,84%

«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 6,61%

 «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 5,44%

 «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 52,88%

 «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 7,49%

«Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1,04%

«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0,31%

 «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» 0,66%

 «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 1,2%

 «Политическая партия «Гражданская Платформа» 0,12%

 «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 0,73%

 «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0,88%

«Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 3,09%

В голосовании на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 183 результаты:

Алексеев В.О. 6,18%

Дзюба В.В. 55,23%

Ивашкевич В.Б. 1,60%

Киндеев И.И. 3,55%

Косарева Т.Г. 12,37%

Моисеев Ю.Ф. 3,44%

Подольская О.В. 2,77%

Ростовцев В.Н. 4,45%

Сальников А.С. 1,46%

Шишкин Д.В. 5,73%

Результаты по одномандатному избирательному округу № 184:

Гребенщиков С.В. 10,06%

Илюхин Д.В. 5,29%

Исаков В.П. 13,74%

Макосеев А.В. 1,87%

Маринков А.С. 3,8%

Морозова Ю.В. 2,52%

Огольцов Н.В. 4,56%

Токаев М.О. 4,91%

Шатров Д.С. 1,89%

Школкина Н.В. 47,29%

В выборах губернатора Тульской области с результатом 83,58% победил кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, – Алексей Геннадьевич Дюмин.

Дюмин Алексей Геннадьевич 83,58%

Исаков Владимир Павлович 8,97%

Ростовцев Владимир Николаевич 3,05%

Моисеев Юрий Фясыхович 2,77%.

 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:49 −18
Другие статьи по темам
Событие
выборы 2021
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске пропали двое подростков
В Новомосковске пропали двое подростков
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется тепло
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется тепло
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.