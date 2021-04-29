Тульским транспортным прокурором назначен Игорь Медведев

Фото Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Об этом сообщило ведомство.

Отметим, что ранее этот пост занимал Александр Дроняев.

Приказом Генерального прокурора РФ тульским транспортным прокурором Московской межрегиональной транспортной прокуратуры назначен советник юстиции Игорь Игоревич Медведев. Он приступил к исполнению служебных обязанностей.