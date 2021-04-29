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Тульским транспортным прокурором назначен Игорь Медведев
Фото Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Тульским транспортным прокурором назначен Игорь Медведев

Об этом сообщило ведомство.

Приказом Генерального прокурора РФ тульским транспортным прокурором Московской межрегиональной транспортной прокуратуры назначен советник юстиции Игорь Игоревич Медведев. Он приступил к исполнению служебных обязанностей.


                                                                                Игорь Медведев на фото слева.

Заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Алексей Корниенко представил коллективу Тульской транспортной прокуратуры и представителям правоохранительных органов Тульского транспортного региона нового руководителя.

Отметим, что ранее этот пост занимал Александр Дроняев.

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