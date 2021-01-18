Председателем комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям назначен Евгений Красильников
До назначения занимал должность директора департамента по стратегическому развитию и маркетингу АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».
Евгений Александрович Красильников в 2006 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика
Евгений Красильников имеет большой опыт практической деятельности в сфере средств массовой информации, в том числе более 10 лет на руководящих должностях.
Напомним, председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова скончалась 2 сентября 2020 года после продолжительной болезни.