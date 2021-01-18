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Председателем комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям назначен Евгений Красильников
Фото из архива Myslo.

Председателем комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям назначен Евгений Красильников

До назначения занимал должность директора департамента по стратегическому развитию и маркетингу АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

Евгений Александрович Красильников в 2006 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева. В 2009 году прошел профессиональную переподготовку в Российском университете дружбы народов (РУДН) по направлению «PR, маркетинг, менеджмент».

Евгений Красильников имеет большой опыт практической деятельности в сфере средств массовой информации, в том числе более 10 лет на руководящих должностях.

Напомним, председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова скончалась 2 сентября 2020 года после продолжительной болезни.

 

 

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