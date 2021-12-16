Кадровые изменения в правительстве Тульской области: из минспорта — в администрацию города

Дмитрий Яковлев назначен министром спорта региона с 17 декабря 2021 года. Он имеет управленческий опыт в сфере физической культуры и спорта, организации эффективного взаимодействия с федеральными государственными органами, органами местного самоуправления, спортивными федерациями и общественными объединениями в сфере спорта. Ранее возглавлял комитет Тульской области по спорту, работал помощником губернатора Тульской области по развитию спорта.

Андрей Анатольевич Журавлев, возглавлявший министерство спорта Тульской области, продолжит свою трудовую деятельность в администрации города Тулы. Однако на какой конкретно должности, пока неизвестно.