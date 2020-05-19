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Хроники COVID-19 в Тульской области: от первых слухов в январе до «масочного режима» в мае
Фото из архива Myslo.

Хроники COVID-19 в Тульской области: от первых слухов в январе до «масочного режима» в мае

Что изменилось за это время?

Впервые про коронавирус в регионе заговорили в конце января. Наша область одной из первой среди субъектов РФ включилась в борьбу против нового вируса из Китая — был разработан комплекс противоэпидемических мероприятий.

конец января: сначала был страх

В соцсетях стали появляться пугающие фото и видео: медики в защитных костюмах госпитализируют туляков в капсулах биозащиты. Это были жители региона, которые вернулись домой из других стран и имели признаки ОРВИ.

февраль: никуда не летим

В феврале начали дезинфицировать общественный транспорт и объекты торговли. В конце месяца из-за сложной ситуации в мире тулякам рекомендовали отказаться от поездок за границу.

март: первые случаи и первые ограничения

11 марта ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом пандемией. Несмотря на это туристы, в том числе и туляки, продолжали выезжать за границу. Многие до сих пор не могут улететь. Вернуться домой им помогает региональное правительство.

16 марта в Тульской области объявили режим повышенной готовности. Он должен был продлиться до 12 апреля. В регионе запретили проводить массовые мероприятия с числом участников более 1000. С 17 марта школы перевели на удаленное обучение, детсады оставили работать в штатном режиме. На удаленку перешли и тульские вузы. Перестали работать музеи, кинотеатры.

О первых трех случаях заражения коронавируной инфекцией в регионе официально объявили 19 марта — тогда вирус был обнаружен у семьи, вернувшейся из Италии (двое взрослых и ребенок). После этого в Тульской области ужесточили противоэпидемиологические меры: запретили детям посещать ТЦ без родителей, а массовые мероприятия можно было проводить с количеством участников не более 30.

Очередные ограничения сильно ударили по бизнесу. В Тульской области закрыли ночные клубы, бильярдные, боулинги, караоке, библиотеки, фитнес-центры, бассейны, парки, кафешки, рестораны, торговые центры, салоны красоты, гостиницы, загсы. 

начало апреля: сидим дома!

Неделя с 28 марта по 5 апреля была объявлена в стране нерабочей. Но с сохранением заработной платы. За это время ситуация в стране не улучшилась, как итог – самоизоляцию продлили до 11 мая. Людей призвали меньше находиться на улицах и больше быть дома, ведь там безопаснее.

Тем не менее количество зараженных в Тульской области продолжало постепенно расти. К 6 апреля у нас было зарегистрировано всего 39 случаев коронавируса, причем 4 из них — в коттеджном поселке Рождествено. Населенный пункт грозились закрыть на карантин, если коронавирусная инфекция распространится среди жителей. К счастью, этого не случилось.

Эпидемиологическая обстановка в области постепенно ухудшалась, было принято решение продлить все ограничения по 30 апреля. 

конец апреля: первые смерти и электронные пропуска

C 17 апреля туляков ждало еще одно нововведение — все, кто въезжал в наш регион из других областей, были обязаны самоизолироваться на 14 дней. Параллельно власти объявили об установке на въездах в регион постов для контроля за въезжающими.

Первые три смерти пациентов с коронавирусом в области были зафиксированы в конце апреля.

...Много говорили о цифровых пропусках. Такой режим начал действовать в Тульской области с 30 апреля. Это требование действует до сих пор и распространяется только на въезд в регион или выезд из него.

ускорение«короны» и «масочный режим»

Число заболевших коронавирусом в нашем регионе перешагнуло тысячную отметку 1 мая. К тому времени количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 7 человек.

С тех пор количество подтвержденных случаев у нас продолжает расти. Пиковым днем пока считается 15 мая — в тот день было зафиксировано 105 заболевших.

Несмотря на то, что официально Владимир Путин снял режим нерабочих дней в России, он оставил право за каждым регионом решать, как ему поступать.

Губернатор Тульской области продлил ограничения до 31 мая и ввел «масочный режим».

Теперь маски обязательно нужно носить в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах.

К слову, ограничительные меры всё же у нас немного смягчили — разрешили открыть парки, бассейны и кладбища. Правда, есть множество нюансов.

середина мая: что сейчас?

На сегодняшний день в Тульской области зарегистрировано 2735 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 920 человек, умерли 20. По мнению специалистов, наш регион подходит к пику заболеваемости.

Маски, ограничения, социальная дистанция, проверки, штрафы за нарушение режима повышенной готовности уже прочно вошли в нашу жизнь.

Чтобы перейти к следующему этапу снятия ограничений, необходимо, чтобы у нас улучшилась «коронавирусная» обстановка. Когда этого ожидать? Надеемся и ждем.

 

Друзья, расскажите в комментариях, как повлиял коронавирус на вашу жизнь? Какие привычки пришлось изменить, от чего пришлось отказаться? О чем мечтаете, когда жизнь вернется в норму? И, как считаете, будет ли всё как раньше или же мир уже не будет прежним?

Сюжет: Коронавирус
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