В мае в Тульской области прошли две волны госпитализаций из-за коронавируса

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Первая была зафиксирована после 1 мая, вторая – после Дня Победы. Число госпитализаций доходило до 122 за сутки.

В правительстве Тульской области проходит оперативное совещание по борьбе с коронавирусом. Как сообщает «Первый Тульский», в мае в регионе прошли две волны госпитализаций пациентов с COVID-19. Первая – после 1 мая, вторая – после 9 мая.

В пик суточное количество госпитализаций доходило до 122. Сейчас эта цифра сократилась вдвое – 17 мая зафиксировано 57 госпитализаций.

С начала эпидемии в Тульской области от коронавируса полностью выздоровели 689 пациентов. В общей сложности в регионе проведено 53000 тестов на коронавирус. На карантине находятся 1 117 человек, в обсерваторе – 33 человека, больницах – 1234, около 1000 из них – с симптомами пневмонии.

По данным Роспотребнадзора, Тульская область подходит к пику заболеваемости коронавирусом – в текущей ситуации главное – не допустить очаговых заболеваний. Алексей Дюмин поручил усилить контроль выполнения предписаний Роспотребнадзора.