В Тульской области детям до 18 лет запретили ходить в ТЦ без родителей

Также в регионе ввели запрет на массовые мероприятия с числом участников более 30.

19 марта губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел заседание региональной оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Глава региона озвучил новые меры безопасности в связи с выявлением первых трех случаев заражения коронавирусом:

– Мною принято решение об усилении ограничительных мер в нашем регионе. До 12 апреля вводится запрет на проведение деловых, культурных, спортивных, развлекательных, досуговых и иных массовых мероприятий с числом участников более 30 человек. Ограничения касаются всех учреждений и организаций независимо от форм собственности.

Запрещен допуск детей до 18 лет без сопровождения родителей в развлекательные центры и торговые центры (игровые залы, комнаты или игротеки), выезды любых организованных детских групп за пределы Тульской области, в том числе творческих коллективов и учащихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

До 12 апреля отменены проведение оздоровительной кампании детей, в том числе на базе учреждений с дневным пребыванием, находящихся в ведении муниципалитетов региона, и временное трудоустройство подростков старше 14 лет.

Контроль за исполнением этих ограничительных мер осуществляет УМВД Тульской области, Комитет по региональной безопасности, минздрав Тульской области и региональный Роспотребнадзор.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в этот период необходимо уделить особое внимание детям. Им нужно организовать не только дистанционное обучение, но и занятия дополнительного образования. Можно проводить трансляции мастер-классов по различным направлениям, онлайн экскурсии по музеям. Короче, нужно искать новые формы работы.



