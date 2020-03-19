новости
новости
Регистрация
В Тульской области детям до 18 лет запретили ходить в ТЦ без родителей

В Тульской области детям до 18 лет запретили ходить в ТЦ без родителей

Также в регионе ввели запрет на массовые мероприятия с числом участников более 30.

19 марта губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел заседание региональной оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Глава региона озвучил новые меры безопасности в связи с выявлением первых трех случаев заражения коронавирусом:

– Мною принято решение об усилении ограничительных мер в нашем регионе. До 12 апреля вводится запрет на проведение деловых, культурных, спортивных, развлекательных, досуговых и иных массовых мероприятий с числом участников более 30 человек. Ограничения касаются всех учреждений и организаций независимо от форм собственности. 

Запрещен допуск детей до 18 лет без сопровождения родителей в развлекательные центры и торговые центры (игровые залы, комнаты или игротеки), выезды любых организованных детских групп за пределы Тульской области, в том числе творческих коллективов и учащихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

До 12 апреля отменены проведение оздоровительной кампании детей, в том числе на базе учреждений с дневным пребыванием, находящихся в ведении муниципалитетов региона, и временное трудоустройство подростков старше 14 лет.

Контроль за исполнением этих ограничительных мер осуществляет УМВД Тульской области, Комитет по региональной безопасности, минздрав Тульской области и региональный Роспотребнадзор.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в этот период необходимо уделить особое внимание детям. Им нужно организовать не только дистанционное обучение, но и занятия дополнительного образования. Можно проводить трансляции мастер-классов по различным направлениям, онлайн экскурсии по музеям. Короче, нужно искать новые формы работы.

 

Сюжет: Коронавирус
Алексей Дюмин заявил о новых мерах поддержки тульских предпринимателей в связи с эпидемией коронавируса
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин заявил о новых мерах поддержки тульских предпринимателей в связи с эпидемией коронавируса
сегодня, в 17:05, 19 1666 0
Полиция и Роспотребнадзор будут вручать тулякам постановления о самоизоляции
Жизнь Тулы и области
Полиция и Роспотребнадзор будут вручать тулякам постановления о самоизоляции
сегодня, в 16:47, 64 3028 0
Инфекционное отделение Ваныкинской больницы в Туле готово принимать больных коронавирусом
Жизнь Тулы и области
Инфекционное отделение Ваныкинской больницы в Туле готово принимать больных коронавирусом
сегодня, в 16:03, 30 2829 0
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
сегодня, в 15:00, 195 50187 9
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:20 +4
Другие статьи по темам
Событие
заседание региональной оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаТульская область
Прочее
губернаторкоронавирусограничения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Инфекционное отделение Ваныкинской больницы в Туле готово принимать больных коронавирусом
Инфекционное отделение Ваныкинской больницы в Туле готово принимать больных коронавирусом
В Туле сотрудников Государственной инспекции труда оштрафовали на 5,2 млн рублей за взятку
В Туле сотрудников Государственной инспекции труда оштрафовали на 5,2 млн рублей за взятку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.