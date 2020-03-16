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Из-за коронавируса в Тульской области объявлен режим повышенной готовности

Из-за коронавируса в Тульской области объявлен режим повышенной готовности

Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин.

16 марта губернатор Алексей Дюмин провел совместное заседание КЧС и оперативной группы по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тульской области.

В регионе с 18.00 16 марта будет действовать режим повышенной готовности. Он продлится до 12 апреля. 

До указанной даты в области запрещено проводить массовые мероприятия с участием более 1000 человек. Органам местного самоуправления рекомендовано отказаться от проведения культурных массовых и деловых мероприятий за пределами региона.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев доложил, что в регионе эпидемиологическая ситуация стабильна. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области на данный момент не зарегистрировано.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил, что медицинские учреждения готовы к оказанию помощи жителям. Всем работодателям рекомендовано по возможности отказаться от загранкомандировок, а также организовать мониторинг состояния здоровья работников.

Работает горячая линия минздрава для дополнительных консультаций. Информацию можно получить по номеру 8(910)701-03-03.

Алексей Дюмин поручил министру незамедлительно организовать закупку необходимого оборудования для учреждений здравоохранения.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева сообщила, что в регионе с завтрашнего дня вводится режим дистанционного образования для всех школ, колледжей и вузов.

Заместитель председателя регионального комитета по спорту Александр Россихин доложил об ограничениях на проведение спортивных мероприятий в области и выездов спортивных команд за ее пределы.

Исходя из оперативной обстановки в стране и приграничных регионах, а также рекомендаций федерального штаба, Алексей Дюмин принял решение ввести в области режим повышенной готовности. Губернатор дал необходимые поручения своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину.

Сегодня будет подписан Указ губернатора о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области. Указ будет размещен на сайте правовой информации.

UPD. Новость была дополнена в 16:54.

 

Кстати, в здании регионального правительства усилили противоэпидемиологические меры. Теперь попасть в «белый дом» можно только после того, как посетителям и работникам на входе измерят температуру.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:39 +2
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