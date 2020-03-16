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Тульский педуниверситет перешел на дистанционное обучение

Тульский педуниверситет перешел на дистанционное обучение

С 16 марта до особого распоряжения в ТГПУ им. Л. Н. Толстого организуется работа студентов и преподавателей в электронно-образовательной среде.

На основании приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 № 397 в целях усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 16 марта 2020 года и до отдельного распоряжения в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого вводится особый порядок реализации образовательных программ.

Контактная работа студентов и преподавателей будет проводиться исключительно с использованием технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В соответствии с приказом ректора ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Панина с 13 марта публичные мероприятия перенесены на более поздний срок или проводятся дистанционно, коменданты учебных корпусов и общежитий обеспечивают периодическое проветривание, решается вопрос о переносе баз практик.

Сообщения о дальнейших действиях будут размещены на сайте университета и в личных кабинетах студентов.

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