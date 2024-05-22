Роспотребнадзор: в России зафиксировали 178 случаев варианта коронавируса FLiRT

Фото Алексея Пирязева.

Рост заболеваемости COVID-19 специалисты отметили после праздничных дней, когда люди чаще контактировали друг с другом.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг заболеваемости коронавирусом. Санитарные врачи отметили рост новых случаев ковида, связанный с большим количеством контактов между людьми в праздники. Как отмечает пресс-служба ведомства, этот рост был спрогнозирован ранее.

За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов ковида FLiRT. Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности. Симптоматика вариантов FLiRT схожа с Omicron — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса/обоняния.

— Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории Российской Федерации. По-прежнему, как и во всем мире, преобладающим остается геновариант Омикрон, — заявили в Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи советуют не пренебрегать мерами профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. И главное — не заниматься самолечением.