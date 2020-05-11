Новые правила жизни туляков с 12 мая: «масочный» режим, открытие бассейнов, магазинов и парков

В Тульской области продлены и дополнены ограничительные меры из-за коронавируса.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года.

До 31 мая в Тульской области сохраняется действие ряда ограничений и запретов, установленных с учетом эпидемиологической ситуации в Тульской области.

С 12 мая предоставление услуг в органах исполнительной власти региона, государственных учреждениях Тульской области, в том числе МФЦ и органов ЗАГС осуществляется исключительно по предварительной записи или в электронном виде.

Разрешено

Разрешается работа объектов розничной торговли , площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров и оборудованных отдельным наружным входом при условии обязательного соблюдения рекомендаций, установленных Главным государственным врачом по Тульской области.

, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров и оборудованных отдельным наружным входом при условии обязательного соблюдения рекомендаций, установленных Главным государственным врачом по Тульской области. Также при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области разрешена работа плавательных бассейнов .

. Разрешены прогулки граждан на открытом воздухе в парках культуры и отдыха, а также на территориях Баташевского сада, Березовой рощи (не более 2 человек с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдения социальной дистанции, без учета несовершеннолетних детей) и занятия там физической культурой и спортом.

запрещено

Продлевается режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет .

. До 31 мая приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов и 50-процентной скидки на проезд для лиц старше 65 лет и учащихся.

и 50-процентной скидки на проезд для лиц старше 65 лет и учащихся. До 15 июля отменено проведение оздоровительной кампании детей , проживающих в Тульской области, а также временное трудоустройство подростков , достигших возраста 14 лет.

, проживающих в Тульской области, а также , достигших возраста 14 лет. В Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах вводится обязательный «масочный» режим , в остальных районах области он по-прежнему носит рекомендательный характер. Кроме того, всем находящимся в общественных местах рекомендовано использовать перчатки .

, в остальных районах области он по-прежнему носит рекомендательный характер. Кроме того, всем находящимся в общественных местах рекомендовано использовать . Перечень территорий общественных пространств, посещение которых временно приостановлено, дополнен мемориальными комплексами «Памяти героев-энергетиков» и «Защитникам неба Отечества».

Все организации и индивидуальные предприниматели обязаны неукоснительно выполнять и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендация, а также проводить дополнительные меры, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 05.04.2020 № 3 и рекомендации Роспотребнадзора по отраслям деятельности.

С полным текстом Указа Губернатора можно ознакомиться здесь.