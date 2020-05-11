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Новые правила жизни туляков с 12 мая: «масочный» режим, открытие бассейнов, магазинов и парков

Новые правила жизни туляков с 12 мая: «масочный» режим, открытие бассейнов, магазинов и парков

В Тульской области продлены и дополнены ограничительные меры из-за коронавируса.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года.

До 31 мая в Тульской области сохраняется действие ряда ограничений и запретов, установленных с учетом эпидемиологической ситуации в Тульской области.

С 12 мая предоставление услуг в органах исполнительной власти региона, государственных учреждениях Тульской области, в том числе МФЦ и органов ЗАГС осуществляется исключительно по предварительной записи или в электронном виде.

Разрешено
  • Разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров и оборудованных отдельным наружным входом при условии обязательного соблюдения рекомендаций, установленных Главным государственным врачом по Тульской области.
  • Также при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области разрешена работа плавательных бассейнов.
  • Разрешены прогулки граждан на открытом воздухе в парках культуры и отдыха, а также на территориях Баташевского сада, Березовой рощи (не более 2 человек с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдения социальной дистанции, без учета несовершеннолетних детей) и занятия там физической культурой и спортом.
запрещено
  • Продлевается режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет.
  • До 31 мая приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов и 50-процентной скидки на проезд для лиц старше 65 лет и учащихся.
  • До 15 июля отменено проведение оздоровительной кампании детей, проживающих в Тульской области, а также временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет.
  • В Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах вводится обязательный «масочный» режим, в остальных районах области он по-прежнему носит рекомендательный характер. Кроме того, всем находящимся в общественных местах рекомендовано использовать перчатки.
  • Перечень территорий общественных пространств, посещение которых временно приостановлено, дополнен мемориальными комплексами «Памяти героев-энергетиков» и «Защитникам неба Отечества».

Все организации и индивидуальные предприниматели обязаны неукоснительно выполнять и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендация, а также проводить дополнительные меры, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 05.04.2020 № 3 и рекомендации Роспотребнадзора по отраслям деятельности.

С полным текстом Указа Губернатора можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
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Люди
Алексей Дюмин
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Тульская область

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