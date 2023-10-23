Ученый Гинцбург: вакцина «Спутник V» давно не защищает от коронавируса

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По его мнению, вакцинироваться от ковида сейчас особо и нечем.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Газете.ру» рассказал, что вакцина «Спутник V» перестала защищать от коронавируса.

— Исходный «Спутник V» защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты «омикрон» 1, 2 и 3, эффективность «Спутника V» упала в восемь раз. А когда появился «омикрон» 4, 5, эффективность упала уже раз в 20.

А когда появился XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), — это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины, — заявил ученый.

По словам Гинцбурга, уже готовы варианты вакцин в лаборатории, сотрудников провакцинировали. Однако продолжаются клинические испытания обновленного «Спутника» на основе XBB.1.5. Их планируют закончить 10 декабря.

В гражданский оборот новый «Спутник» поступит в марте.

Но есть вероятность, что эта вакцина в марте уже будет не очень актуальна или совсем неактуальна.

Чем сейчас вакцинироваться от COVID-19?

— Получается, что нечем. Если не считать «Конвасэла» и новосибирской «ЭпиВакКороны». Регистрационные удостоверения у этих вакцин есть. О «КовиВаке» уже давно ничего не слышно, — добавил Александр Гинцбург.