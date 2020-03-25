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В Тульской области из-за коронавируса закрыли клубы, фитнес-центры и бассейны

В Тульской области из-за коронавируса закрыли клубы, фитнес-центры и бассейны

В Указ губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внесены изменения.

В дополнение к уже вступившим в силу ограничениям предполагается до 12 апреля запретить деятельность ночных клубов, бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров, библиотек, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат, спортивных клубов и фитнес-центров, плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций.

Также будут закрыты организации, реализующие образовательные, культурные, спортивные и развивающие программы. Исключение сделано для мероприятий, проводимых в дистанционном режиме. Приём граждан в региональных МФЦ будет проводиться преимущественно в электронном виде или по предварительной записи.

Сюжет: Коронавирус
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