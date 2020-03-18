В Туле экзотариум и музеи закрылись на карантин

Это необходимо для недопущения распространения коронавируса.

С 18 марта Тульский экзотариум закрывается на карантин. Обе экспозиции не будут работать до 12 апреля.

Кроме того, свою работу приостанавливают музеи, входящие в Тульское музейное объединение. Это

музей «Тульский кремль»,

Тульский областной краеведческий музей,

«Тульские самовары»,

дом-музей В. В. Вересаева ,

, историко-мемориальный музей Демидовых,

мемориальный музей Н. И. Белобородова ,

, музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева ,

, Тульский областной художественный музей,

Выставочный зал,

музей П. Н. Крылова ,

, музей народного и декоративно-прикладного искусства (на реконструкции),

Тульский военно-исторический музей,

Богородицкий дворец-музей и парк,

музей «Спасское»,

историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг».

Кроме того, приостанавливают прием посетителей Музей оружия, «Куликово поле» и «Тульские древности».

Также с 18 марта по 6 апреля не будет работать и музей-усадьба «Ясная Поляна».