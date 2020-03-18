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В Туле экзотариум и музеи закрылись на карантин

В Туле экзотариум и музеи закрылись на карантин

Это необходимо для недопущения распространения коронавируса.

С 18 марта Тульский экзотариум закрывается на карантин. Обе экспозиции не будут работать до 12 апреля.

Кроме того, свою работу приостанавливают музеи, входящие в Тульское музейное объединение. Это

  • музей «Тульский кремль»,
  • Тульский областной краеведческий музей,
  • «Тульские самовары»,
  • дом-музей В. В. Вересаева,
  • историко-мемориальный музей Демидовых,
  • мемориальный музей Н. И. Белобородова,
  • музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева,
  • Тульский областной художественный музей,
  • Выставочный зал,
  • музей П. Н. Крылова,
  • музей народного и декоративно-прикладного искусства (на реконструкции),
  • Тульский военно-исторический музей,
  • Богородицкий дворец-музей и парк,
  • музей «Спасское»,
  • историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг».

Кроме того, приостанавливают прием посетителей Музей оружия, «Куликово поле» и «Тульские древности».

Также с 18 марта по 6 апреля не будет работать и музей-усадьба «Ясная Поляна».

Напомним, что накануне Минкультуры РФ опубликовало приказ, согласно которому подведомственные учреждения должны быть закрыты на карантин. Речь идет о театрах, музеях, цирках, кинотеатрах.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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