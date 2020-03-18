В Туле экзотариум и музеи закрылись на карантин
Это необходимо для недопущения распространения коронавируса.
С 18 марта Тульский экзотариум закрывается на карантин. Обе экспозиции не будут работать до 12 апреля.
Кроме того, свою работу приостанавливают музеи, входящие в Тульское музейное объединение. Это
- музей «Тульский кремль»,
- Тульский областной краеведческий музей,
- «Тульские самовары»,
-
дом-музей
В. В. Вересаева,
- историко-мемориальный музей Демидовых,
-
мемориальный музей
Н. И. Белобородова,
-
музей командира крейсера «Варяг»
В. Ф. Руднева,
- Тульский областной художественный музей,
- Выставочный зал,
-
музей
П. Н. Крылова,
- музей народного и декоративно-прикладного искусства (на реконструкции),
- Тульский военно-исторический музей,
- Богородицкий дворец-музей и парк,
- музей «Спасское»,
-
историко-культурный и природный музей-заповедник
И. С. Тургенева«Бежин луг».
Кроме того, приостанавливают прием посетителей Музей оружия, «Куликово поле» и «Тульские древности».
Также с 18 марта по 6 апреля не будет работать и музей-усадьба «Ясная Поляна».
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